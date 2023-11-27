MG5 EV荣获行业领先的欧洲独立排放评估计划Green NCAP最高五星级评级。MG5 EV 是 MG Motor UK 首款接受 Green NCAP 评估的车型，其性能根据三个核心标准进行排名：清洁空气、能源效率和温室气体排放。95% 的总体得分使其跻身 2023 年测试的前五名机型之列。

作为一款纯电动车型，MG5 EV在尾气测试中明显获得满分，在清洁空气测试中得分为10/10。在能源效率方面，MG5 EV 的得分为 9.2/10，四项能效得分中的三项为“良好”，位居榜首，而第四名仅与最高分相差无几。

最后，温室气体测试的结果为 9.5/10，所有这些结果综合起来，Green NCAP 授予 MG5 EV LCA 奖，这是 2023 年测试的第二辆获得该奖项的汽车。

LCA（生命周期评估）评级允许驾驶员比较汽车从“从摇篮到坟墓”的环境影响，包括制造过程中的排放成本，整个生命周期的使用，最后到其报废处理。Green NCAP 仅将其授予表现最佳的 LCA 评估车型，旨在为购车者提供一种快速、清晰的方式来找到在整个生命周期内对气候影响最小的车辆。

MG5 EV Long Range 是广受欢迎的第二代全电动汽车，一次充电最大续航里程可达 250 英里。得益于 Green NCAP 的 5 星评级和 LCA 奖，它代表了同类驾驶员的最佳选择，他们希望在生活中增强环保意识和可持续性。

Green NCAP 是一项独立倡议，旨在促进清洁、节能且对环境危害尽可能小的汽车的开发。Green NCAP 使用广泛的测试来解决批准测试中的缺陷，并通过消费者信息奖励那些车辆超越最低要求并提供卓越、稳健、真实性能的制造商。