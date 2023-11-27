三菱汽车宣布，采用单箱设计的 kei-car1 级电动商用车新款 Minicab EV 将于 12 月 21 日在日本全国销售分支机构发售。

新款 Minicab EV 基于Minicab-MiEV打造，后者在过去 12 年中已售出约 13,000 辆。通过利用通过开发和维护 Minicab-MiEV 获得的专业知识，新型 Minicab EV 提供了改进的续航里程以及增强的安全性和便利性功能，以满足商业客户的需求。

为了应对旨在到2050年实现碳中和的脱碳努力，以及物流行业和政府机构对电动商用车日益增长的需求，三菱汽车将为减少最后一英里的二氧化碳排放做出贡献新型 Minicab EV 的商业用途。

Minicab EV是一款轿车级纯电动商用车，采用一体式设计，配备了包括电机和驱动电池在内的新一代电动部件。每次充电续航里程延长至 180 公里（WLTC 模式），较前代车型增加约 35%。AC200V（15A）正常充电大约需要7.5小时即可将电池充满，所以如果下班后给电池充电，第二天上班时电池就会充满电并可以使用。此外，通过快速充电，大约 42 分钟即可将电池电量充至 80%。

新型电机瞬间产生195牛米的最大扭矩，即使车辆满载时，也能保持电动车特有的平稳强劲的行驶性能，带来干脆无压力的驾驶体验。此外，新型电机和逆变器被集成到一个单元中，以增强安静性，让用户在清晨或深夜驾驶时不必担心打扰他人。价格与前代车型保持相同水平，同时提高了续航里程并增强了安全功能。

与之前的车型相比，驱动电池的容量增加了25%。电机和逆变器被集成到一个单元中，以提高电机效率，每次充电的续航里程为 180 公里（WLTC 模式），比之前的型号增加了 35%。

采用前向碰撞缓解系统（FCM）、车道偏离警告（LDW）、自动远光灯（AHB）、前进时超声波误加速缓解系统（UMS）等主动安全技术，提升安全性能。凭借增强的安全功能，新型 Minicab EV 符合日本政府推广的安全支持 Car S Wide 的资格。

添加了坡道起步辅助系统（HSA），可防止车辆在陡坡上起步时向后滚动，以实现安全无忧的起步。地板控制台后部设有电源插座（AC100V，最大1500W），可随时从车辆取电。即使在灾难或其他紧急情况下，也可以使用高功耗的电子设备和电器。

仪表板上提供了 C 型和 A 型 USB 充电插座作为出厂选件，并添加了智能手机托盘以方便用户使用。改进了前后减震器的阻尼性能，提高了乘客的舒适度并减少了客舱晃动，从而减少了货物所受的压力。通过增加处于 B 位置时的再生功率来改善实际功耗，从而积极利用再生制动。