越南电动汽车制造商VinFast正式推出C级智能电动汽车VF 7。VF 7是VinFasts纯电动SUV系列的第六款车型，涵盖A至E细分市场。

VinFast VF 7提供两种装饰——由意大利设计师 Torino Design 以“不对称航空航天”语言制造的 Base 和 Plus。设计理念代表了自由、科技、精致和大胆个性的理念。一个显着的特点是独特的鸟翼形 LED 灯条，它可以区分车辆的前部和后部，这是 VinFast 的标志。车顶优雅地向轿跑车式后部倾斜，配有大型轮拱和最大 20 英寸的合金轮毂。这有助于增强车辆的动感和运动外观。

VF 7 拥有宽敞的内部空间，配有优质纯素皮革座椅，长度为 4,545 毫米（轴距为 2,840 毫米），宽度为 1,890 毫米，高度为 1,635.75 毫米，离地间隙为 190 毫米。

VF 7的设计优先考虑驾驶员的舒适性和便利性，配备12.9英寸信息娱乐屏幕、可将信息投射到挡风玻璃上的平视显示器（HUD）、双色调D-cut方向盘以及设计优雅的中控台。类似于钢琴键的换档按钮。

VF 7 提供六种外观和两种内饰颜色选择，提供个性化的触感。Plus 内饰采用双色调内饰，可实现更多定制，可满足任何人的个性和喜好。而且，它还配备了Plus版独有的全景玻璃天窗，无疑将驾驶体验提升到了C级车的另一个​​层次。

在性能方面，VF 7 Plus 配备两台电动机，使其成为该细分市场中最强大的发动机之一，可产生高达 260 kW（相当于 349 马力）的功率和 500 Nm 的最大扭矩。此外，其全轮驱动传动系统和 75.3 kWh 电池的目标估计是每次充满电后的行驶里程可达 431 公里（WLTP 标准）。

VF 7 Base拥有一台电动机，最大功率为130千瓦（相当于174马力），最大扭矩为250牛米。它拥有 59.6 kWh 电池，每次充满电可行驶 375 公里（WLTP 标准）。VF 7 Base 是城市通勤的理想选择，而 plus 装饰则非常适合那些希望以更高的速度行驶更远距离的人。

VinFast VF 7 配备多达 8 个安全气囊和先进的安全系统，包括防抱死制动系统 (ABS)、电子制动力分配 (EBD)、紧急制动辅助 (BA)、电子稳定控制 (ESC)、牵引力控制系统 (TCS)、坡道起步辅助 (HSA)、防侧翻 (ROM) 等。Plus内饰特别配备了先进的驾驶员辅助系统（ADAS），包括11项基本功能和15项高级功能。交付时，基本 ADAS 功能包括自适应巡航控制、车道偏离警告、前向碰撞警告、后部交叉交通警报、盲点检测、开门警告、前部自动紧急制动和 360 环视监控，而其他功能将在将于 2024 年由 VinFast 免费远程更新。

Plus 和 Base 装饰均配备 VF Connect 套件，具有一系列一流的技术和智能功能。这些功能包括可以用不同越南方言进行交流的虚拟助手、车内语音控制、问答功能等等。该软件包还具有自动电子呼叫、入侵警报和时间限制功能。这些功能是 VinFast VF 7 独有的，使其有别于同一细分市场的其他汽油动力汽车。

在越南，Base 版本的售价为 8.5 亿越南盾（不含电池，约合 35,000 美元），或 9.99 亿越南盾（含电池，约合 41,000 美元）。另一方面，Plus内饰的售价为9.99亿越南盾（不含电池约41,000美元），即11.99亿越南盾（含电池约49,000美元）。

在越南市场，VinFast 提供电池租赁套餐，每月费用为 290 万越南盾（约合 120 美元），每月最大行驶距离可达 3,000 公里。行程超过 3,000 公里的，每月费用为 480 万越南盾（约合 198 美元）。电池租赁需缴纳 4100 万越南盾（约 1,695 美元）的押金。合同终止后，电池退还给 VinFast，或将车辆和电池转让给其他车主，这笔押金将退还给客户。

VF 7 享有 10 年或 200,000 公里（以先到者为准）的保修。此外，电池保修期为 10 年，且不限制行驶里程。越南客户可以享受 VinFasts 售后服务，包括移动服务、移动充电、24/7 道路救援、特殊售后政策、五年后回购二手电动车的承诺等等。公共充电站网络覆盖越南63个省市的高速公路、市区、学校、医院、购物中心等，确保越南每一次出行的便捷体验。

首批 VF 7预计将于农历新年开始向越南客户交付。