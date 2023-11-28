印尼水产养殖初创公司JALA日前宣布，已经获得了一笔1310万美元的A轮融资。

据了解，这笔融资由Intudo Ventures领投，Sinar Mas Digital Ventures (SMDV) 以及现有投资者Mirova、Meloy Fund (Deliberate Capital) 参投。JALA表示，通过本轮融资，公司将计划扩大其在印尼主要地区的虾类水产养殖业务，并用其改进旗下平台，从而对养殖水平、水质和虾病进行更深入的预测。

JALA成立于2017年，主要为虾农提供全面的端到端解决方案来帮助简化虾类水产的养殖流程。据介绍，JALA的移动应用能够让养殖户能够实时记录、监控、分析其养虾场的活动。此外，其信用评分服务Jala Smartfarm和交易平台Jala Harvest也分别能够帮助虾农进行融资对接和虾类水产销售等方面的工作。

根据JALA提供的数据，其服务已经得到了超2万名用户的使用，并通过其应用程序监控了3.5万多个水体的虾。

作为相关背景，有数据指出，目前，印尼为全球第四大虾生产国，其产量已从2000年时的不到15万吨在2021年时增长到了近100万吨（该数字有望在24年时达到200万吨）。而作为这种体现，近段时间以来，包括DELOS、eFishery在内的多家印尼水产养殖初创公司均在资本市场迎来了其高光时刻，后者eFishery则已然加入了独角兽阵营。