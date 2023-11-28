根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Botanica Global《Real Car Driving: Race City 3D》以超过1900万次下载，位列10月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了26.4%的下载量；其次是巴西和墨西哥市场，分别占12%和7%。得益于简单易上手的操作和极小安装包，该游戏很好的适配新兴市场的主流安卓机型，从而在短时间内获得大量下载。通过10月的游戏优化，该游戏不仅夺得下载榜榜首，也是成为自发布以来下载量最好的月份。发行商旗下另一款模拟手游《Traffic Bike Driving Simulator》也成功跻身下载量增长榜。

《Roblox》以近1800万次下载位列榜单第2名。巴西是该游戏第一大市场，贡献了12.8%的下载量；美国市场以11.3%的下载量排名第2，排名第3的越南市场占10%。鉴于《芭比》电影的热度，Mattel与Roblox合作推出的《Barbie DreamHouse Tycoon》引起了许多玩家的兴趣，使10月成为该游戏今年下载量第五高的月份。玩家可以建造自己的梦想豪宅，并使用独家服饰将角色装扮成芭比。

排名前五的另外3款游戏依次为Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》)、Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》和SayGames《My Perfect Hotel》。

2023年10月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为40.8亿次，环比基本持平。印度市场以7.59亿次下载排名第1，占全球总下载量的18.6%。巴西市场以8.6%的下载量排名第2，第3名是美国市场，占7.8%。

登顶下载量增长榜的《Ramp Car Games: GT Car Stunts》同样是一款竞速游戏，使得榜单中以车辆竞速为主题的游戏达到3款。得益于大规模的优化，该游戏下载量激增至近1400万次，使10月成为自发布以来下载量最高的月份。这一成就验证了竞速赛类游戏在全球手游市场上的潜力。

两款新游戏在发布首月成功进入下载增长榜单。《Gacha Life 2》是Gacha系列的最新作品，由于其更高程度的角色自定义，受到了现有玩家的欢迎，在上线首月就获得超过700万的下载量。作为一款备受全球玩家喜爱的足球和卡牌收集手游，《MADFUT 24》在发布后连续13天占据英国iPhone手游下载榜榜首，并在10月剩下的时间保持在前5名。

与强调紧迫性的救援游戏不同，《RagdollBreak》正如其名所示，是一款以破坏模型玩偶为目标的解压游戏。凭借其简约的美术设定、玩法和有些滑稽的人偶动作，该游戏自推出以来每月下载量稳步增长。10月新关卡的加入使该游戏下载量超过600万次，成为上市至今下载量最好的月份。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。