亚马逊在其一年一度的 AWS Reinvent 大会上推出了名为 Amazon Q 的新型聊天机器人，它旨在帮助企业和员工更好地利用亚马逊网络服务（AWS）。

Amazon Q 是一项新型生成式 AI 辅助服务，可以帮助员工快速利用公司的数据和专业知识获得问题答案、解决问题、生成内容等，可以根据企业客户的业务进行定制化。

首先，Q 可以进行自然对话，用户可以藉此了解 AWS 的功能并解决问题。

值得一提的是，该聊天机器人将集成到 Slack 等常用于工作场所的通信工具中。它还可以直接通过 AWS 管理控制台使用，管理员可以在那里监督他们的云基础设施。

亚马逊强调，Q 关键功能在于它可以利用客户引用的文档来为提供答案，这使得用户可以验证来自聊天机器人的信息。此外，Q 还可以自动为开发人员进行代码更改，从而减少手动工作量。

您可以使用 Amazon Q 开发 AWS 应用程序、研究最佳实践、解决 Bug 并获得为应用程序编写新功能的帮助。例如，Amazon Q Code Transformation 现在可以从 Java v8 和 v11 版本升级到 v17 版本。

该公司还表示，Q 可以生成针对每个社交媒体渠道定制的自定义社交媒体提示，使用户能够有效地推广所需内容；还可以使用 Amazon Q 分析营销结果并提供报告摘要以供高管审查。

Amazon Q 可以连接到企业客户可能使用的超过 40 个不同的企业系统。除了 AWS 之外，如 Microsoft 365、Dropbox 和 Salesforce 也可以。用户可以上传文档并向 Q 提问关于内容的问题。

定价方面，Q 基本访问能力是每用户每月 20 美元起，而带有额外开发人员功能的版本是每用户每月 25 美元。