您准备好购买BMW电动 高性能汽车了吗？欧洲的商标申请表明它正在开发中，并且可能被称为 iM3。欧盟知识产权局(EUIPO) 和德国专利商标局(DPMA)的清单显示宝马已申请 iM3 标志。此外，欧洲的申请被列为待决状态，因此似乎一切还没有确定。

电动 M 产品正在酝酿之中，这当然不是什么秘密。今年 7 月，BMW M 老板弗兰克·范米尔 (Frank van Meel) 表示有兴趣制造下一代 M3 和 M4 全电动车型，前提是它们能够超越当前产品线的性能指标。从直线推力的角度来看，这应该不成问题，但 M3 并不是因为马力强劲而赢得了荣誉。重型电池组可能会对操控能力造成影响。

当然，M3并不是一款笨重的SUV。下一代将采用宝马的 Neue Klasse 架构，迄今为止，该架构已采用极简设计语言以较小的封装形式呈现。这与宝马当前的方向截然不同，而且值得注意的是，未来的 iM3 可能不是经销商处唯一的 M3。正如InsideEVs同事在 9 月份报道的那样，全电动 M3 可能会在 2027 年上市，并与内燃机版本一起销售。

iM3 绰号的文件支持了该报告，指出 M3 和 iM3 车辆并存。因此，尽管 BMW M 的未来仍然充满电力，但在一段时间内可能不会完全电动化。