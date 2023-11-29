吉利旗下的品牌承诺到 2028 年实现纯电动化，为了实现这一目标，它已经推出了 Eletre SUV 和 Emeya 轿车。还计划推出一款较小的跨界车以及一款零排放跑车。为了支持其不断增长的电动汽车产品组合，这个英国品牌正在推出多种充电解决方案。

为了消除充电焦虑，莲花开发了一种液冷直流充电器，可以为电池提供 450 kW 的电量。以 Eletre R 为例，插入充电线后，仅需大约 5 分钟即可恢复 88.5 英里（142 公里）的续航里程。为了进行比较，特斯拉的 Supercharger V3 充电电池可行驶 75 英里（120 公里）。公里）的行驶里程在相同的时间内，而现代 Ioniq 5则可为您提供 62 英里（100 公里）。

当以 450 kW 充电时，液冷直流充电器使 Eletre R 能够在 20 分钟内从 10% 充至 80%。功率为 350 kW 时，它可在 5 分钟内将续航里程延长 74 英里（120 公里）。这款强大的充电器配有同样采用液冷的电源柜，非常适合高速公路沿线的休息区。莲花还设计了一种充电装置，可以同时支持多达四辆电动汽车。

这些超强大的充电解决方案已在中国启动并运行，并将于 2024 年第二季度在欧洲和中东实施。这些地区以外的其他国家将在适当的时候增加。

路特斯是吉利的一部分，而极星也处于同一企业旗下。我们提出这个问题的原因是 Polestar 和 StoreDot 正在开发更快的充电解决方案。两者正在合作开发一项技术，可在 5 分钟内增加 100 英里（161 公里）的续航里程。该技术被称为极快充电（XFC），目前正在测试中，工程师声称它不会导致电池性能下降。