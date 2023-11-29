中国的 MPV 市场从来没有像今天这样充满竞争性，在这个年底，越来越多的新车加入到MPV 竞争中来，充满了火药味。现在，随着中国厂商在这个领域加大产品的投入，竞争进入到白热化阶段。

理想 MEGA

作为理想旗下首款纯电MPV，理想MEGA售价在60万元以内，12月将正式公布售价，并于明年2月开启交付。车展期间，理想公布了预售成绩，开启预订1小时42分钟，预订量便突破1万辆。续航方面，理想MEGA将搭载宁德时代旗下的麒麟电池，在该电池的加持下，理想MEGA可以达12分钟充电500公里的成绩。

数据显示，新车的车身尺寸为5350*1965*1850mm，轴距为3300mm，定位纯电动大型MPV。从外观上来看，理想MEGA外观非常具有个性化与未来感。内饰方面，则延续了理想L9的设计布局。值得一提的是，理想MEGA风阻系数为0.215，这也是量产MPV车型中风阻系数最低的车型。

小鹏X9

作为SEPA2.0扶摇架构下的首款MPV产品，也是小鹏汽车的全新旗舰，预售价38.8万元起。X9延续小鹏汽车智驾科技优势，目标从设计到性能打造出拥有全新体验的MPV产品，为消费者带来“下一代超智驾大七座”。不止拥有灵活多变的大空间，小鹏X9还打造了十足的安全感。基于纯电技术平台开发的X9是全球唯一量产的前后一体式铝压铸MPV，后地板压铸力达到12000吨，车身强度更高。在88km/h高速尾部碰撞下，仍然可以做到碰撞力不侵入第三排座舱，全方位保障全家出行安全。

作为一台MPV车型，宽适的车内乘用空间必不可少。小鹏X9拥有同级最大7.7m2套内面积，是实实在在的阔气“大户型”。此外，X9第二排标配带中央通道的舒适沙发，拥有同级领先的180mm中央通道，轻松实现车内二三排走动。同时，第二排座椅拥有同级领先的1100mm超长电动滑轨，有效提升第三排舒适度，实现入座三排无需低头。

不仅如此，X9充分考虑了第三排的“友好度”。行业首发第三排靠背&头枕电动无极调节，靠背0-176°电动无极调节，几乎可以放平，完全满足不同身型家人的坐姿需求。同时，三排乘客可独立控制空调，配备了顶部、脚部出风口，拥有专属的充电接口与杯托，让您常用物品随取随用。通过对X9后部空间和功能运用了重大的工程突破创新，从此MPV第三排从“将就”进化到“好用”，入座不再勉。 腾势 D9 近日，腾势D9迎来了全新版本的亮相，即腾势D9 PREMIER创始版四座量产版，新车在外观、内饰、智能化配置等方面均进行了升级，预计将会于2024年一季度正式开启交付，有望进一步带动腾势汽车豪华MPV的销量。 此外，18向电动座椅调节，支持身体6大部位的姿态调节，加上行业领先的十八点式定制按摩，让用户以最舒适的姿态沉浸感受奢享之境。在新一代加热科技加持下，座椅加热几乎可覆盖全身部位，连颈部和脚部都能精准覆盖。 智能化方面，腾势D9 PREMIER创始版四座拥有32寸可升降智能屏，将前后排分隔为两个独立空间；同级领先的中央8寸扶手多功能液晶屏，高度集成多种电动功能，可实现整车控制与座椅调节等个性化设置，多场景一键即享，让全局尽在掌中，让每一程皆是享受。基于法国潮奢科技声学品牌帝瓦雷在音频领域的深厚积淀，腾势D9 PREMIER创始版四座以22只帝瓦雷扬声器环绕座舱，把巴黎歌剧院的沉浸感首次搬进车内，张弛之间，听天地浩瀚。

沃尔沃EM90

沃尔沃汽车首款纯电豪华MPV EM90以别具一格的斯堪的纳维亚设计，与沿途的历史文化建筑相映成趣，展现了低调豪华、宁静致远的北欧生活格调以及独特的豪华感。沃尔沃EM90依托前瞻环保科技，采用高于行业标准的健康环保工艺与选材，为用户营造健康环保的生活空间。

沃尔沃EM90搭载世界树智能安全体系（Safe Space Technology），致力于为车内车外人员的安全保驾护航。沃尔沃EM90内置了一系列驾驶辅助系统，搭配包括高清摄像头、全景摄像头、毫米波雷达和超声波传感器等在内的软件和传感器组合，进一步增强用户的驾驶信心和操控感。沃尔沃汽车的先进的驾驶辅助技术将始终为用户提供辅助驾驶支持，有效降低在实际行车过程中碰撞发生的机率。

极氪 009

ZEEKR 009定位为纯电中大型MPV，采用6座布局，在整车设计感以及车厢豪华程度方面也有相当多的亮点。官方表示，在核心降阻技术方面，ZEEKR 009搭载的主动进气格栅可根据车速进行灵活开闭，显著降低了车辆的内流阻力。ZEEKR 009全车共三十余项智能辅助驾驶功能，可实现NZP自主领航辅助驾驶，包含全速域主动巡航（LCC+ACC）、开门预警、电容式方向盘脱手监测、遥控直入直出泊车、大车主动偏移、后向碰撞减缓、自动变道预警辅助、超速提醒、低速倒车紧急制动、交通灯辅助等。

动力方面，新车基于SEA浩瀚架构打造，ME版和WE版均为双电机驱动，峰值功率达到400kW、峰值扭矩为拥有容量为140kWh，双电机峰值功率达到400kW、峰值扭矩为686N·m。但两者电池容量不同，ME版电池容量为140kWh，全球量产首发搭载CTP 3.0麒麟电池，CLTC续航里程达822km、WE版电池容量为116kWh，CLTC续航里程达702km。快充将电量从10%充至80%最快需时28分钟。

此外，极氪009全系标配智能四驱，配备闪电切换技术，同时dTCS智能防滑系统、全自动空气悬架系统、CCD电磁减振系统也均为全系标配。