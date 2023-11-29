11月28日，拼多多集团发布截至9月30日的2023年第三季度业绩报告。得益于消费市场加快回暖及公司今年以来全力实施的“高质量发展”战略，拼多多集团今年第三季度收入为688.4亿元，同比增长93.9%；实现美国通用会计准则口径净利润155.4亿元，净利润率为22.6%。

三季度，拼多多以“多实惠”与“好服务”作为激活消费的两大引擎，通过“夏季狂欢节”、“多多丰收馆”、“国货节”、“多多读书月”等系列促销活动与优质服务，不断降低用户实现消费升级的门槛与难度，助力消费潜能进一步释放。期间，平台全域消费迎来全面增长，农副产品、美妆洗护、数码家电、运动户外等类目均实现不同程度的增长，国货品牌的消费热潮持续升温。

▲ 丰收节期间，拼多多通过助力会理石榴加快上行，促进村民增收致富。李里▕摄

“随着一系列促消费政策的实施，消费升级的需求日趋旺盛。与此同时，我们从用户行为也看到消费升级既关乎品质，也关乎价格，是‘质价比’的优化，是消费者对优价好物的极致追求。”拼多多集团董事长、联席首席执行官陈磊表示。

“上个月，拼多多度过了八周年纪念日。我们衷心感谢消费者、农户、商家、投资者及社会各界的广泛支持。”拼多多集团执行董事、联席首席执行官赵佳臻表示，未来将始终与广大消费者保持共情，“继续从普惠和立足民生出发，充分尊重每一位消费者的每一个需求，持续提升多实惠与好服务的易获得性，实现高质量的发展。”

“一号工程”提升用户体验 全域消费稳步升级

三季度，拼多多推动高质量发展挺进深水区。期间，管理团队从高质量消费、高质量供给、高质量生态等维度，狠抓落实，推动各项任务落到实处、取得实效。

以“一号工程”为例，拼多多深化开展未成年人保护、图书及其他版权商品治理和保护等专项活动，从账号认定、搜索浏览及购物下单限制、正向内容引导等维度升级对未成年人合法权益的保护；从严推进图书上架审核、售假店铺惩处等工作，夯实基础管理，推进建设绿色健康、现代化的平台生态。

为引领高质量消费，拼多多充分发挥“多实惠”与“好服务”两大引擎的拉动效应，通过建立长效机制，提升实惠的易得性，改善优质供给的普惠性。在618已过、11.11未到的三季度，拼多多借助丰收节、国货节、多多读书月、国庆大促等系列活动，让消费者每天都能享受“可以买贵的，但不能买贵了”的大促待遇。受之影响，平台全域消费升级趋势明显，尤其是酒水礼盒、高端家电、户外运动、彩妆洗护等品类，同比增幅较大。

消费提质离不开供给优化。三季度，拼多多“农云行动”先后走进江苏大闸蟹、西北水果等农产地，助力当地打造更具韧性和竞争力的数字化农产带。近些年，在拼多多的助力下，“不爱投行爱农业，返乡卖爆大闸蟹”的90后金融硕士，“帮助村民三年卖出800万斤红薯”的85后村主任等一大批当地“兴农人”在乡村振兴最前线发挥着关键作用。

三季度，拼多多还加快完善多多跨境这一模式创新，提前布局万圣节、圣诞节、黑色星期五等海外消费节点，助力广东、浙江等地的百余个产业带的万余家工厂加速出海。

▲ 第二届全球数字贸易博览会的多多跨境展台现场。郑宇▕摄

自去年三季度至今，多多跨境已推出一年有余，触达全球40多个国家及地区。“我们希望利用过去多年积累的供应链的基础，为全世界不同地区的消费者提供直接从工厂购买的渠道，提供更加柔性化、个性化的供应链以及更具性价比的综合购物体验。”陈磊表示。

持续提升“多实惠”与“好服务”平台能力

技术创新是拼多多践行高质量发展的重要策略和手段。三季度，拼多多继续加码科技投入，平台研发费用再创新高，达到28.5亿元，同比增长5.5%。

作为国内最大的农产品上行平台，拼多多对科技创新在农业产业提档升级中发挥的积极作用深有感受。为助力先进技术下乡、科研成果转化以及优质农产品上行，拼多多本季度继续支持第二届科技小院大赛在全国范围展开科技强农优秀案例的选拔与比拼。

该赛事吸引全国96支研究生团队参加，拼多多还对云南褚橙、四川丹棱桔橙、宁夏滩羊、陕西眉县猕猴桃等科技小院重点支持的科技农产品加大曝光与补贴投入，推动农特产的标准化、品牌化、数字化发展。

“未来，我们将继续重投农业科技、供应链科技和整体的核心研发，用技术创造长期的正向价值。”陈磊表示。

三季度，拼多多积极履行社会责任，向中华慈善总会捐赠3000万元，帮扶遭受台风“杜苏芮”影响的京津冀等多地受灾群众；持续走进多个省份，组织多场“为你读书”图书捐赠活动；向甘肃陇南礼县、河北张家口崇礼等地的学校捐助食品、捐建图书馆。因在乡村振兴、赈灾救济、知识普惠等领域的工作，拼多多在9月被授予第十二届“中华慈善奖”。

▲ 近期，拼多多向新疆阿勒泰地区吉木乃县直小学赠送9200余册图书。陈逸航▕摄

“展望未来，我们依然怀揣着敢为人先的昂扬斗志和努力拼搏的实干精神。”赵佳臻表示，“我们将稳扎稳打推进实践高质量发展战略，在需求侧，坚持站位消费者，进一步提升普惠与服务的质量；在供给侧，继续扎根实体经济，以技术创新推动产业提档升级；在生态侧，加强平台治理，帮扶中小商家、优质商户，促进生态健康共赢。”

“今年是消费提振年，也是电商行业竞争加剧的一年。我们将保持战略定力，通过快速的产品迭代和用户反馈循环，积累经验实现可持续、高质量的增长。”陈磊表示。