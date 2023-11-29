近日，专注于保护氨基酸及多肽药物中间体的企业成都泰和伟业生物科技有限公司（简称“泰和伟业”）宣布完成近3亿元A+轮融资。本轮融资由中信证券投资有限公司、金石投资旗下茅台金石基金领投，启明创投、弘晖基金、嘉远资本跟投，原股东高瓴创投（GL Ventures）、中金资本旗下中金启辰基金、广发信德继续跟投。

泰和伟业在不到半年的时间里完成了两轮合计5亿元的融资。今年8月，泰和伟业宣布完成2亿元A轮融资。

据介绍，本轮融资所获资金将主要用于加速公司240亩二期工厂的投产及500亩三期工厂的建设，计划于2025年实现1000亩一二三期工厂的投产，进一步满足全球Fmoc氨基酸的增长需求。

金石投资表示：“创新型药物平台的产业链升级，是金石投资长期关注的主题之一。近年来随着司美格鲁肽和替尔泊肽为代表的GLP-1类药物展现出巨大的临床潜力，我们期待该类药物的推广能对多种慢性疾病的缓解、社会总体医疗负担的减轻等带来积极意义。金石投资持续关注该产业链上具有领先优势的产品和具有开拓精神的团队。我们认为，祁总和泰和伟业团队具备突出的竞争优势，助力多肽药物行业快速发展。”

启明创投合伙人陈侃表示：“多肽药品市场的快速扩容为上游基础原料供应商带来了增量机会。泰和伟业在保护氨基酸等合成原料领域深耕多年，不断钻研生产工艺，着力提升产品品质，拥有国内领先的产品供应能力。”

弘晖基金项目负责人表示：随着多肽药物的快速发展，泰和伟业作为上游原料的领先企业，在不断地丰富产品品类，将更好地满足产业链需求。我们非常荣幸能服务祁总领导的公司团队。

嘉远资本合伙人胡翊表示：“目前生物医药投资已经进入2.0时代，需要找到真正具有增长潜力的细分赛道和具有核心技术的龙头企业。我们认为以司美格鲁肽和替尔泊肽为代表的GLP-1及多肽类药物，正是这样一个在未来若干年都具有高速成长潜力的赛道。我们更加欣喜地发现，中国企业在GLP1赛道中并不算落后，甚至在产业链上游中已经占据了突出重要的位置。泰和伟业就是这样一家企业，他的保护氨基酸、linker等产品在品质和成本上均具备极强的行业竞争力，相信在未来，泰和伟业会成为一家世界级的多肽关键原料供应商。”

高瓴创投（GL Ventures）项目负责人表示：“多肽创新药适应症广，可应用于糖尿病、心衰、慢性肾病和肥胖症的治疗，预期受益人群基数大、当前渗透率低，是长坡厚雪赛道。泰和伟业作为多肽上游原料核心供应商，研发底蕴深厚，团队执行力强，为下游客户持续稳定供应品类齐全、质量高的原料。随着新工厂的投产，泰和伟业有望成为全球多肽药企和CDMO的最佳合作伙伴之一。”

中金启辰基金表示：“随着GLP-1药物披露多项亮眼临床进展，多肽药物进入了快速发展阶段。泰和伟业作为多肽药物合成的核心原料供应商，快速布局提升供应能力。我们欣赏团队的专业能力和战略眼光，相信公司将持续开拓新领域。中金启辰基金本轮继续追加投资，助力公司成为国内多肽合成原料的引领者。”