在印尼被按下“暂停键”的TikTok电商服务似乎即将迎来新的转机。

动点出海获悉，据印尼当地媒体援引当地官员周二的一份讲话报道，TikTok正在取得印尼的电商许可。

印尼贸易副部长杰里·桑布阿加Jerry Sambuaga在近日出席的一场活动中表示，只要能够遵守印尼的法规和程序，社交媒体平台TikTok可以自由地与任何电商平台合作。

Sambuaga指出，印尼政府现已冻结了TikTok的在线购物功能TikTok Shop的运营，因为其违反了仅作为社交媒体平台运营的许可。并且相应的，印尼政府也颁布了“2023年第31号贸易部长条例”，以确认在印尼的社交媒体平台不应将其功能和特性与电商平台提供的相结合。

他强调称，TikTok目前正在努力遵守适用规则，而该平台应该在不忽视“31号条例”的情况下履行其职能。“此前，TikTok并没有符合规则，并且也没有获得（作为电商平台的）许可。不过一旦获得许可，只要遵守（印尼）适用的法规和程序，它（TikTok）就可以与任何人合作。”

作为背景，不久前，印尼中小企业部长Teten Masduki在接受外媒采访时表示， TikTok正在与印尼电商公司讨论潜在的合作伙伴关系。该部长补充说，该社交媒体平台已与Blibli、Bukalapak、Tokopedia等公司进行了会谈。

随后，另有消息人士重申了其中的传言——该人士表示，TikTok日前正在同印尼超级巨头GoTo旗下电商部门Tokopedia进行投资洽谈，以期在印尼“重启”其电商业务。知情人士在当时透露，该投资可能会在未来几周内完成，且很可能会是通过合资而非直接投资的形式达成。此外，知情人士也透露称，本次投资讨论还涉及将由两家公司共同新建一家电商平台，以解决TikTok这一社交媒体平台当前在印尼遇到的电商监管问题。

值得一提的是，作为对TikTok与印尼三家当地电商平台洽谈的回应，尽管后者三方均未对此消息置评，Masduki称，他是从电商平台而非TikTok收到的这些信息。并且他也在随后进一步补充道，在他看来，TikTok在印尼恢复TikTok Shop功能（亦即其电商服务）只是时间上的问题。

有数据指出，目前，在印尼，TikTok的月活用户已达1.25亿之多。而作为对比，该国人口为超2.7亿。