根据data.ai发布的报告，在 10 月 15 日开始的一周，TikTok Seller 在美国的下载量超过 45000 次，周环比增长 26%，在美国电子商务应用榜单中排名第 14 ，较其 7 月 16 日 24500 次的下载量几乎翻倍，也令其在当周名列同类应用的第 28 位。

以下为详细内容：

自 2021 年底起，TikTok 的新电子商务应用开始进军东南亚和英国。今夏，TikTok 又为美国带来了这一备受期待的购物体验。随着推出工作顺利进行，TikTok Seller 应用不断吸引用户，在 iOS 和 Google Play 平台本周表现创下迄今为止的新高。

在 10 月 15 日开始的一周，TikTok Seller 在美国的下载量超过 45000 次，周环比增长 26%，在美国电子商务应用榜单中排名第 14 ，较其 7 月 16 日 24500 次的下载量几乎翻倍，也令其在当周名列同类应用的第 28 位。

在 10 月 15 日开始的一周，TikTok Seller 在美国的下载量超过 JOANN 、LTK 、T.J. Maxx 和 Etsy Seller 等应用。参考以往数据表现，TikTok Seller 需达到 10 万下载量大关，才能登上美国前 10 热门电子商务应用榜单（上周 Wayfair 排名第 10）。