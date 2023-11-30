在苹果和迪士尼在内的 100 多家公司撤下广告后，埃隆·马斯克（Elon Musk）霸气回应：如果 X 平台倒闭，罪魁祸首就是这些广告商，并暗示用户反过来抵制他们。

马斯克日前出席《纽约时报》主办的 DealBook 峰会，当被问及 X 平台广告金主退出话题时，马斯克飚脏话：“Go fuck yourself.”

马斯克认为广告商的离开是为了“勒索”他，控制他的言论。马斯克表示：“全世界未来都会知道，是这些广告商扼杀了这家公司，这些行为都会被仔细记录下来”。

马斯克暗示，如果 X 平台倒闭失败，X 平台用户应该和他一起， 指责苹果、迪士尼等广告商。

当时迪士尼首席执行官鲍勃·艾格（Bob Iger）也在现场，马斯克在发表上述评论后一度停顿了一下，说“嗨，鲍勃”。

尽管马斯克的言论火药味很重，但他目前仍在用一部 iPhone，并在舞台上说他刚刚买了一部新手机。他表示，他对打造 iPhone 竞争对手不感兴趣，相反，未来是 Neuralink。

Neuralink，是一个美国神经科技和脑机接口公司，由伊隆·马斯克和八名其他联合创办者创办，负责研发植入式脑机界面技术。

根据此前报道，马斯克本月支持了一种反犹太的阴谋论，导致该平台可能在今年年底前损失高达 7500 万美元的广告收入，目前已有 100 多个品牌暂停了在该平台上投放广告。