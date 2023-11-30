Fr8Labs是一家总部位于新加坡和印尼的人工智能货运物流技术初创公司。该公司日前宣布已成功完成了其150万美元规模的种子轮融资。

Fr8Labs在一份声明中表示，本次资金由East Ventures、FEBE Ventures、Kaya Founders、Mulia Sky Capital、Seedstars、Venturra及部分天使投资者提供。根据声明，本次资金将主要用于支持Fr8Labs产品的开发和市场拓展。

Fr8Labs成立于2022年，其目标是希望通过云服务产品建立一个开放的生态系统，使货运代理能够利用其平台作为基础、以搭建“乐高积木”的方式来集成和管理多种物流技术应用程序（或者用Fr8Labs的说法，该公司是希望成为“物流界的 Shopify”）。

作为其解决方案的典型应用场景，据介绍，通过Fr8Labs的服务，货运代理在其平台上上传一份PDF格式的装运订单后，就能自动创建装运预订和其他所需工作流程、只需一步即可生成各种完整的单据，从而减少可能导致延误的人为失误。

在经营方面，据悉，Fr8Labs采用的是订阅制模式，其基本平台按每个用户收取月费。并且同时，用户可以选择“即插即用”的附加模块来获取额外功能。目前，Fr8Labs已在新加坡、印尼、马来西亚三个主要市场签约了超过50家客户，并在中国台湾和澳大利亚也有相应的客户。

展望未来，Fr8Labs表示将在在不久后通过提供多种相关辅助产品（例如WMS、外汇交易、融资、货物保险、可视性&费率管理、以及市场平台）来扩展服务体验，并将所有这些产品都集成到一个平台中。

有数据指出，2022年，东南亚物流市场的总价值约为3890亿美元，而这一数字将在未来5年中呈现出11.8%的复合年增长率。