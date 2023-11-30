高端智能汽车机器人品牌——极越宣布即刻起正式执行全新车型售价和权益优惠。极越01全系车型（极越01 Max、极越01 Max Performance）价格直降3万元，长续航三元锂电池选装包（100kWh）同步下调1万元。调整后的极越01 Max起售价为21.99万，极越01 Max长续航版售价为25.49万元，极越01 Max Performance售价为30.99万元。同时，置换用户还可在降价基础上再减5,000元。对于已提车老用户，极越将根据最新车型售价给予3万元差价的现金补偿。

即刻下定极越01还额外附赠12个月的“纯视觉”高阶智驾ROBO Drive Max免费订阅、终身整车/三电质保、终身免费道路救援等诸多权益。不仅如此，2023年内锁单的用户均可免费升级U型方向盘，年内提车免费获赠UWB钥匙。

集度CEO、极越CEO夏一平表示：“极越01上市迄今，我们收到了用户和市场的积极反馈。我们深知加速推动‘科技平权’对用户和汽车产业的重要价值，为此极越成立了专项组，认真分析、快速迭代，制定了全新车型售价和权益方案。‘性价比’已经成为过去式，‘智价比’才是进行时，相比遥遥领先，我们更希望让高阶智能人人可用、人人可享。”

作为一台豪华智能纯电SUV，极越01具备当前行业顶格的智能化能力，全系标配高通8295和双NVIDIA DRIVE Orin芯片，百度AI能力全面赋能，SIMO智舱已成为行业公认的智能座舱“天花板”，国内首个纯视觉高阶智驾第一次“全程0接管”跑通中国复杂城市道路，全球范围内第一个实现AI大模型“上车”。同时，基于吉利SEA浩瀚架构的出色机械素养和安全体系，极越01重新定义了智能汽车新标杆。

在用户日常使用PPA 使用率超过了总里程的58.5%自动泊车用户渗透率96.7%。过去7天SIMO语音的用户使用渗透率98.9%，每车SIMO交互日均53次，任务成功率98%。

为践行“以高阶智驾、智舱产品和创新数字化服务，为用户创造标杆级智能科技出行体验”的目标，让“高阶智能”的价格不再成为用户购车决策时的“拦路虎”。极越认真聆听市场声音，并重点围绕“更亲民的价格、更具竞争力的产品配置”的用户心声，重新调整了极越01全系车型售价和购车权益，即：

自11月30日19:30起，极越01全系车型价格下调3万元，长续航三元锂电池选装包（100kWh）同步下调1万元。调整后的极越01 Max起售价为21.99万元，极越01 Max长续航版售价为25.49万元，极越01 Max Performance售价为30.99万元。同时，对于新的置换用户还可在降价基础上再减5,000元。对于已提车老用户，极越将根据最新车型售价给予3万元差价的现金补偿。

同时，优化并丰富了极越01购车权益，自11月30日19:30起，在车价直降基础上，用户购买极越01 Max将享有丰厚的权益减免，包括：

· 100kWh三元锂电池包优惠1万元；

· 1,000元购买原价15,000元舒享套装（含前排座椅通风、按摩，Nappa 真皮座椅，真铝装饰，仿麂皮顶棚，ROBO SOUND 音响系统，主驾头枕音响，车载香氛发生器及3款香氛替芯）；

· 2,000元升级原价10,000元21英寸运动轮毂套装；

· 2,000元升级原价10,000元星河紫/星辉橙车漆；

· ROBO Drive Max高阶智驾限时买断优惠立减30,000元。

此外，对于新购买极越01全系车型均可享受终身整车/三电质保、终身免费道路救援，并且ROBO Drive Max 高阶智驾限时免费订阅由6个月延长至12个月。

极越汽车机器人基于百度和吉利控股集团的全面赋能，具备卓越的技术实力、顶尖的造车工艺、全球领先的AI大模型等生态能力加持，首款车型极越01诞生即是智能汽车行业标杆。

极越01基于吉利SEA浩瀚架构打造，拥有3000mm轴距、低至0.249的风阻系数、后排座椅放倒空间达2161L、最快零百加速仅3.8s等一系列优异的整车性能参数。采用高端车型标配的前全铝双叉臂/后全铝H-Arm多连杆悬架，配有毫秒级监测和响应能力的CDC实时阻尼可调减振器，驾控体验和舒适性同级领先。双电机峰值功率最高达到400kW，配备闪电切换智能四驱系统，仅0.4s即可实现两驱和四驱模式切换。汽车机器人铠甲车身使用了PHS超高强度热成型钢、高强钢、高强度铝合金等多种材料的最佳设计组合，可在碰撞中充分变形吸能，车身扭转刚度接近40000N·m/Deg，远超当前行业20000-30000N·m/Deg主流水准，打造行业最强安全标准。

极越01业界独家的35.6英寸6K超清一体屏是当前尺寸最大、边框最窄、不割裂、不拼接的一体化大屏，流畅体验媲美手机。智能AI伙伴SIMO率先做到了语音AI算法全量本地化，识别速度快至500ms，并可在山区和隧道等无网络环境下实现极速交互。SIMO充分融合文心一言AI大模型，给用户更智慧的交互体验。首次基于AI大模型重构的百度地图、小度也即将全面融入SIMO，一句语音指令即可调用地图中上千种能力，并接入小度超1500+生态品牌，真正实现车家互控。

基于百度Apollo高阶自动驾驶全套能力和安全体系的赋能，极越01的BEV+Transformer的“纯视觉”高阶智驾已经实现了国内唯一量产，成为“全球两大”具备纯视觉量产能力的品牌之一。今年，ROBO Drive Max将在上海、深圳、杭州三个城市向全量用户开放城市域高阶智驾，其核心功能点到点领航辅助PPA已覆盖全国90%的高速高架。2024年，PPA将逐步开通全国200+城市。明年1月份，极越01将在BEV+Transformer基础上再通过OTA升级更新OCC占用网络技术，极大提升“纯视觉”高阶智驾的异形障碍物识别和场景泛化能力，拉高“纯视觉”高阶智驾上限。