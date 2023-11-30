英伟达首席执行官黄仁勋周三在《纽约时报》的年度 DealBook 峰会上表示，人工智能正在超越人类。

他指出，如果通用人工智能（AGI）被定义为一种计算机，能够以与人类智能相媲美的方式完成测试，那么“在接下来的五年里，显然，人工智能可以完成这些测试”。

英伟达的业务正在迅速增长，因为各行各业对高性能图形处理单元（GPU）的需求激增。这些 GPU 被用于训练人工智能模型，并在汽车、建筑、电子、工程和科学研究等行业运行大量工作负载，它们还支持 OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT 等。

英伟达第三财季的营收增长了两倍，净利润从去年同期的 6.8 亿美元攀升至 92.4 亿美元。

黄仁勋回忆了他向 OpenAI 交付“世界上第一台人工智能超级计算机”的情景。当时，作为 OpenAI 联合创始人的埃隆·马斯克（ElonMusk）尚未离开，他在一次会议上听到了黄仁勋对这台设备的介绍。

黄仁勋回忆称：“马斯克听到了我的介绍，他说，‘我也想要一个’，并告诉了我关于 OpenAI 的情况。当天，我向 OpenAI 交付了世界上第一台人工智能超级计算机。”

谈到最近围绕 OpenAI 的董事会重组以及首席执行官萨姆·阿尔特曼（SamAltman）先被解雇、随后又复职的混乱局面，黄仁勋表示，他希望事情能尽快平静下来。

黄仁勋说：“我很高兴他们达成了一致，我也希望他们达成一致，这是一支非常伟大的团队。这也让人想起公司治理的重要性。英伟达在成立 30 年后走到今天，我们经历了很多逆境。如果我们没有正确地建立公司，谁知道会发生什么。”

黄仁勋预测，人工智能领域的竞争将导致现成的人工智能工具大量出现，不同行业的公司将根据自己的需求进行调整，从芯片设计和软件开发到药物发现和放射学等。

当被问及对不同公司在人工智能市场上的成功进行排名时，他回答道：“我不会给我的朋友排名。我承认，我想这么做，但我不会这么做。”

黄仁勋认为，科技行业距离实现通用人工智能还有数年之遥的一个原因是，虽然目前人工智能在识别和感知等任务上表现出色，但在执行多步推理任务方面还存在挑战，而多步推理是公司和研究人员的首要任务。他说：“每个人都在为此而努力。”

这项技术正在迅速发展。黄仁勋表示：“毫无疑问，进展的速度非常快。我们今天意识到的是：虽然我们可以用这些模型和智能做的事情存在关联，但它们却是不同的。”