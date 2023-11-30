阿尔特曼（Sam Altman）正式回归 OpenAI 担任首席执行官（CEO）。

OpenAI 宣布，已在原则上达成协议，阿尔特曼回归已经完成了。微软则宣布，在控制 OpenAI 的非营利董事会中，微软将获得一个无投票权的观察员席位。

阿尔特曼在与 the Verge 分享的一份致员工的备忘录中表示：“我对未来感到前所未有的兴奋。我非常感谢每个人在不明朗和前所未有的情况下所做的辛勤工作，我相信我们的韧性和精神使我们在行业中脱颖而出。我对我们成功实现使命的可能性感到非常非常满意。”

由于决定突然解雇阿尔特曼的四名董事会成员中的三名现已离职，OpenAI 的新董事会由主席 Bret Taylor、Larry Summers 和 Adam D’Angelo 组成。（编者注：Adam D’Angelo 是上一届董事会中唯一坚持不解雇立场的人）

OpenAI 还将微软作为“无投票权观察员”加入董事会。微软是 OpenAI 的主要投资者，拥有该营利性实体 49% 的股份。

阿尔特曼在给员工的备忘录中表示，他对 OpenAI 联合创始人兼首席科学家 Ilya Sutskever 抱有“零恶意”。Ilya Sutskever 最初参与了董事会解雇，但后来又要求阿尔特曼回归。阿尔特曼表示：“虽然 Ilya 将不再在董事会任职，但我们希望继续我们的工作关系，并正在讨论他如何继续在 OpenAI 的工作。”