在一场持续五天的未遂董事会罢免事件之后，阿尔特曼于周三正式回归 OpenAI 首席执行官一职。该公司最大的投资者微软也计划获得无投票权的董事会席位。

日前，The Verge 公布了对阿尔特曼的采访内容。报道指出，当 OpenAI 董事会在解雇阿尔特曼一天后要求他回来谈判时，他最初感到被挑衅、受伤和愤怒。“我花了几分钟才摆脱困境，克服自我和情绪，然后说‘是的，我当然想这样做’。我真的很喜欢这家公司，并在过去四年半的全职工作中倾注了我的全部生命力，但实际上比我大部分时间都长。我们在非常关心的使命上取得了如此巨大的进展，即安全和有益的通用人工智能的使命。”

而在采访中，阿尔特曼一再拒绝回答每个人都关心的主要问题：他到底为什么被解雇。

由 Bret Taylor 领导的 OpenAI 新董事会将对所发生的事件进行独立调查。阿尔特曼表示“我对此非常欢迎”。

在谈到此次事件的影响时，阿尔特曼称：“我们已经通过一支更强大、更团结、更专注、更忠诚的团队渡过了难关。在整个过程中，我们没有失去任何一名员工，一个客户。他们不仅在面临非常难以管理的增长的情况下保持产品的发展，而且还推出了新功能。研究继续取得进展。”

当记者问到“你想回到董事会吗？”，阿尔特曼表示：“这听起来像是一个公关话题：这不是我现在关注的领域。我有堆积如山的非常困难、重要且紧急的工作。我希望能够做好我的工作，但这与是否加入董事会不同。这不是我现在花时间思考的事情。”

题图：The Verge