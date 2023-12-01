近日，上汽集团与印度JSW集团在英国伦敦签署战略合作协议。为了抢抓印度汽车市场快速发展的机遇，上汽将引入JSW集团作为战略投资者，通过增资扩股方式进一步支持MG印度公司拓展市场份额。

双方将积极协同各自在汽车、钢铁、能源等领域的优势资源，打造互利共赢合作模式，确保MG印度实现可持续发展。上汽将充分利用自身国际一流的智能电动核心技术，全力支持MG印度打造绿色出行生态系统。

按照协议，增资扩股完成后，印度JSW集团将拥有MG印度公司35%的股权。相关合作方案还需获得政府批准。

据介绍，JSW集团是印度领先的综合钢铁制造商，公司整体估值位列印度本土企业前五，核心业务覆盖钢铁、能源、基础设施、水泥、风险投资和体育领域，业务遍布全球140余个国家。

上汽集团总裁王晓秋表示：汽车产业是典型的全球化产业，开放合作是产业保持良性发展的重要途径。长期以来，上汽坚持“合作共赢”的发展思路，核心能力稳步提升，产销规模不断扩大。在发展潜力巨大的印度汽车市场，双方将精诚合作，引领印度汽车市场创新潮流，共同为消费者打造更绿色智能的出行产品及服务；抢抓市场机遇，不断扩大品牌影响力和市场份额，共同推动 MG 品牌在印度实现更大的成功。

在签约仪式现场，JSW 集团战略项目负责人Parth Jindal表示：我们双方的战略合作，将重点聚焦绿色出行解决方案，包括推出新一代智能网联电动汽车和燃油汽车，进一步推动MG印度的转型发展。合资企业的主要任务是建设电动汽车生态系统，并在这一领域占据领导地位。感谢上汽集团和拥有百年历史的MG品牌选择JSW作为合作伙伴，我们期待着共同把合资企业建成印度最大的汽车公司之一。