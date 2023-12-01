在如火如荼的新能源汽车市场中，“可油可电”的插电车型近年来涨势明显。2023年10月，包括插电混动、增程混动在内的插电车型零售销量同比增长79.5%，远超纯电汽车17.6%的增长率。与纯电相比，插电混动与增程混动强势增长的秘密是什么？对于消费者而言，插混、增程又该如何选择？

可油可电，新能源市场的新宠

与纯电汽车相比，插电混动与增程混动长途出行不存在里程焦虑，短途出行可以作为纯电车辆使用。即便不具备充电条件，在城市低速工况下，混动汽车的油耗也显著低于传统燃油车。

因此，近年来，插电混动与增程混动的销量增长，超越了纯电汽车，成为了新能源汽车市场份额增长的一大贡献力量。

但插电混动与增程混动并非同类产品。一般而言，既可以纯电驱动，又可以发动机直驱的车型，被视为插电混动汽车；而发动机不能直驱，仅能纯电驱动的车型，被视为增程混动汽车。这意味着，两者之间必然有优劣之分。

技术领先，插混更胜一筹

在技术上，插电混动与增程并不相同。甚至，此前也曾有车企高管就插混与增程的“技术优劣”展开口水战。

在技术层面，插电混动确实门槛更高。例如，在模式上，插混系统存在纯电、串联、并联、直驱四种工作模式；而增程混动只有纯电、串联两种。增程更像是“减配”的插混。

插混的技术优势，还体现在发动机方面。主流品牌如比亚迪、吉利、长城等，均为插混车型配备了“混动专用发动机”。这些发动机专为高速直驱及高效发电设计，始终工作在最优效率区，在热效率上更具优势。而增程混动车型大多使用普通发动机，热效率一般。

这种技术上的差异，让插电混动较增程混动拥有更好的能耗表现与用户体验。在现阶段，插电混动是兼顾城市体验与高速油耗的最优解。

油耗更低，插混优势明显

今年2月，在中国电动汽车百人会论坛的专家媒体交流会上，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高直言：插电混动发动机可以通过直驱或并联方式直接对车轮做功，而增程只能串联。在高速工况下，二者的功耗差距会被放大，即插电混动实际上更具有优势。而近年来，增程的优势被人为放大，这背后有厂商之间的口水战，也有利益相关方的驱动。

而对于消费者而言，插电混动的这一优势，意味着更低的油耗。例如，搭载比亚迪DM-i超级混动技术的秦PLUS与宋PLUS，百公里油耗分别为3.8L、4.5L，显著低于同尺寸的增程混动车型。插混不仅可以为车主降低用车成本，也更符合新能源汽车绿色环保的出行理念。