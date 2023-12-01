特斯拉今天凌晨 4 点举办了 Cybertruck 交付活动，并透露了关于这辆纯电皮卡的相关信息。

特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）于 2019 年 11 月推出该皮卡，采用不和谐的多边形设计。

2019 年的展示活动中，公司设计师弗朗茨・冯・霍尔茨豪森（Franz von Holzhausen）向窗户扔了一个金属球，导致车窗破裂。

在本次交付活动中，霍尔茨豪森扔出了一个棒球，自然没有产生破坏了。

在随后展示的视频中，特斯拉将其 Cybertruck 与福特 F-150 Lightning、Rivian R1T 柴油卡车进行了对比。

马斯克表示这辆纯电皮卡可以拖曳超过 11000 磅（约 4994 千克）的重量，并具有 2500 磅（约 1135 千克）的有效载荷能力，Cybertruck 货箱长 6 英尺（约 1.83 米），宽 4 英尺（约 1.22 米），离地间隙为 17 英寸（约 431.8 毫米）。

作为对比，配备扩展电池的情况下，福特的 F-150 Lightning 额定牵引力为 10000 磅。

马斯克还表示 Cybertruck 从 0 加速到 60 英里时间为 2.6 秒，可以在 11 秒内完成四分之一英里。

马斯克展示了一段视频，Cybertruck 的速度似乎超越了 2023 款保时捷 911，马斯克表示：“在牵引一辆 911 的情况下，加速要比 911 还快”。

整个交付活动大约 25 分钟，是特斯拉有史以来最短的事件之一。