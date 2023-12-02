特斯拉刚刚交付了第一辆 Cyber​​truck，在发布新车的同时，它还发布了多种配件，包括用于 Cyber​​truck 未涂漆不锈钢车身的三种不同的包装。最初，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示， “Cyber​​truck 可以有任何你想要的颜色” 事实上，特斯拉明确表示，至少“一开始”不会提供包装，但他补充说，有很多第三方安装商很乐意安装包装。

特斯拉最近开始在 Model 3 和 Model Y 上采用自己的包装，尽管它们的 起价为 7,500 美元，价格相当昂贵。这是因为特斯拉使用了更昂贵的 PPF 薄膜，而不是更便宜的乙烯基薄膜，因为它比乙烯基更厚，保修期更长，并且可以更好地保护下面的油漆。

然后，本月早些时候，我们在圣莫尼卡看到特斯拉首席设计师 Franz von Holzhausen 驾驶着一辆哑光黑色包裹的 Cyber​​truck，这表明一款产品即将推出。今天特斯拉更新了其配件网站，为 Cyber​​truck 提供了黑色和白色的缎面包裹，售价高达 6,500 美元，而“更便宜”的透明缎面包裹则售价 5,000 美元（缎面是介于“光泽”和“哑光”之间的中间色）完成）。

这些包裹，如 3 和 Y 包裹，使用更厚的自修复 PPF 薄膜。不过，PPF 可能是一个奇怪的选择，因为 PPF 代表“油漆保护膜”，而且 Cyber​​truck 没有任何油漆可以保护。但是，它更厚，更耐用，特斯拉声称它“比传统的乙烯基包装更环保”。

特斯拉将白色和黑色的包装称为“彩色漆膜”，这在技术上可能不准确，因为它们都是单色的，因此实际上并不是颜色。这种透明贴膜被称为“缎面透明漆膜”，似乎给原本就不光滑的车身带来了缎面光泽。

除了上面列出的内容之外，我们没有太多详细信息，因为特斯拉尚未更新其常见问题解答并提供有关 Cyber​​truck 的任何具体信息。但我们认为这些包裹的工作原理与 3 和 Y 的包裹类似，尽管显然它们更便宜，这可能是由于 Cyber​​truck 相对缺乏曲面而导致复杂性较低（尽管 Cyber​​truck 是一辆更大的车辆，因此可能需要更多材料）。

到目前为止，这些包装只能安装在两个特斯拉服务中心——卡尔斯巴德和西科维纳，均位于南加州。尽管我们在特斯拉的招聘网站上注意到了汽车贴膜安装工的招聘信息，所以这可能很快就会出现在其他地区（目前，有加利福尼亚州圣克拉拉和德克萨斯州奥斯汀的招聘信息）。

您可以在 Tesla 网站上或通过 Tesla 应用程序订购彩色漆膜或缎光透明漆膜（如果您恰好是今天获得 Cyber​​truck 的十位幸运客户之一）。