特斯拉刚刚 交付了第一辆 Cyber​​truck，在发布新车的同时，它还发布了多种配件，包括价值 2,975 美元的帐篷附件，其风格与 Cyber​​truck 本身非常相似。

昨天，我们通过特斯拉应用程序更新中的泄漏得知了 Cyber​​truck“basecamp”即将发布，该更新揭示了该配件的渲染图。现在，特斯拉已经更新了其网站，提供了Basecamp 配件，提供了更多细节和照片，展示了它的实际外观。

事实上，我们早在 2019 年就首次了解到特斯拉将为Cyber​​truck 提供露营车配置。随着这一消息的发布，特斯拉还发布了露营车配置的车辆渲染图。

此后，许多其他公司也宣布了自己的第三方解决方案，包括Cyber​​landr 的这款复杂的扩展露营车和Space Campers 的这款价值 24,000 美元的露营车选项。

但现在我们终于看到了特斯拉的真品，它比这两款产品便宜得多（尽管比第三方售价449 美元的 Tesloid Model Y 帐篷附件贵得多）。大本营也与车辆的设计很好地结合在一起（这可能是积极的，也可能不是积极的，这取决于你对车辆设计的看法）。特斯拉发布了一些照片，看起来与上面的原始渲染有很大不同。