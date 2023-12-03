飞行电动汽车不仅仅出现在科幻电影中。总部位于迈阿密的 Doroni Aerospace 周五宣布其全电动飞行汽车Doroni H1 获得美国联邦航空局 (FAA) 官方适航认证。最棒的是——它的设计适合您的车库。

Doroni 声称是美国第一家用 2 座飞行电动汽车测试载人飞行的公司。Doroni H1今年早些时候首飞。

首席执行官 Doron Merdinger 今年夏天成功驾驶了个人电动垂直起降飞机(eVTOL)。默丁格表示，获得飞行认证“不仅是我们公司的一个里程碑，也是整个个人空中交通领域的一次飞跃。”他表示，电动飞行汽车“有望重新定义城市交通。” 随着这家初创公司完成融资工作，Doroni 的飞机已收到 370 多份预订单。

这款全电动飞行汽车由 10 个独立的推进系统提供动力，据称最高时速为 140 英里/小时（巡航速度为 100 英里/小时），续航里程为 60 英里。其独特的设计确保了飞行过程中的稳定性。

它包括四个管道，其中包含两个带有专利管道螺旋桨的电动机。八个用于垂直飞行，并附加“两次推动”。

这架双座飞机设计适合容纳两辆车的车库，长 23 英尺，宽 14 英尺。它还具有 20 分钟内快速充电 (20%-80%) 的功能。