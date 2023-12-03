马自达是为 Secondmind 提供 1600 万美元融资的少数公司之一。这家总部位于英国的科技公司正在努力利用人工智能 (AI) 的力量来帮助缩短汽车制造商的设计和开发时间。

马自达研发主管 Naohito Saga 表示：“由于市场需求的多样化以及技术的日益成熟和复杂，汽车行业需要进一步加快发展的速度和效率。” “我们期待与 Secondmind 的合作，为马自达汽车制造的进一步发展做出贡献。”

这家科技公司声称，它可以帮助将新车的开发时间从几年缩短到几个月。其 AI 力求将设计和测试阶段的错误数量减少 10 倍。这会减少修正次数，并减少 40% 的原型，最终有助于在新车开发过程中节省时间和金钱。

本轮融资筹集的资金将用于提高 Secondmind 的销售和营销，并将有助于加速其云原生 Secondmind 优化引擎的开发。此外，还将加大对马自达先进人工智能研究和教育战略的支持，两家公司多年来一直在该战略上合作。

Secondmind 首席执行官加里·布罗特曼 (Gary Brotman) 表示：“Secondmind和马自达从第一天起就围绕一个共同目标保持一致，即实现车辆设计和性能的持续优化，并帮助汽车行业在软件定义汽车时代实现交付。” “我们很自豪能够通过马自达先进的人工智能研究和教育战略，支持马自达为汽车工程领域的人工智能创新开辟新途径。”

除马自达外，参与本轮融资的其他回归投资者还包括 Amadeus Capital Partners、Atlantic Bridge Ventures 和 Cambridge Innovation Capital。