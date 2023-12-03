科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.11.27-2023.12.03）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本周的主角依然是印尼。不过这次我们不关注TikTok，而是把目光放在当地的水产领域。

作为全球第三大水产养殖生产国（仅次于中国和印度）以及全球第四大虾生产国，一直以来，印尼在这一领域也抱有相当高的期待。

以虾产量为例，在经历了近20年的高速发展后，目前，印尼的虾产量已经跨过了100万吨的大关（在21年时达成，而这一数字在00年和19年时分别为不到15万吨和80万吨）。而作为其雄心壮志的体现，印尼海事及渔业部也将这一数字的目标提升到了一个新的水平——即，在2024年时实现200万吨的虾年产量（以满足该国人口到2045年预计达到的3.189 亿的消费需求）。但这时问题也就随之而来，如何能在这短短的几年时间内将其产量翻番？

针对这一期许，当局把信心寄托在了扩大以及提升养殖水域方面。据印尼相关官员介绍，目前，在虾养殖水域方面，印尼有24.7万公顷的专用虾池，其平均年产量为0.6吨/公顷。而接下来，印尼政府计划新开发1000公顷的现代化虾池，并通过技术改造来提升虾产量——有数据表示，如果能将传统的养殖池塘转变为半精养/精养池塘，其虾产量有望提升至15到20吨/每公顷。

不过，这一方式仍为部分业界人士所质疑，因为这一开发计划所涉及的区域在安全方面存在着一定的隐患（如易发洪水），并且虾饲料和疾病问题也将会在扩张的过程中继续得到凸显。因此，尽管在过去近二十年期间实现了大幅增长，这些人士仍不看好印尼的2024年200万虾产量的“小目标”。

当然，既然成为了本期SEA Now的一大话题，科技初创公司自然也将在这一领域中承载起一定的重量。不仅仅是本周我们所看到的JALA，包括更早之前的DELOS乃至eFishery也都在试图通过更加现代化的技术手段来帮助虾农提升其养殖效率。但实际上，对这些初创公司来说，尽管这里存在着巨大的机遇，它们所要面对的也是这一行业中的长期痛点，而时间也必然将是这个改变过程中的重要砝码，这并非朝夕之间就能解决。或者换句话说，面对“三年之期”，印尼的虾类养殖行业仍是足够的“任重而道远”。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

消息称TikTok有望在印尼取得电商许可：动点出海获悉，据印尼当地媒体援引当地官员周二的一份讲话报道，TikTok正在取得印尼的电商许可。印尼贸易副部长杰里·桑布阿加Jerry Sambuaga在近日出席的一场活动中表示，只要能够遵守印尼的法规和程序，社交媒体平台TikTok可以自由地与任何电商平台合作。

Sambuaga指出，印尼政府现已冻结了TikTok的在线购物功能TikTok Shop的运营，因为其违反了仅作为社交媒体平台运营的许可。并且相应的，印尼政府也颁布了“2023年第31号贸易部长条例”，以确认在印尼的社交媒体平台不应将其功能和特性与电商平台提供的相结合。

GXBank成为马来西亚首家数字银行：据悉，在于上月早些时候对外推出测试版后，马来西亚数字银行机构GXbank已于近日正式向公众开放，并以此成为该国的首家进入运营的数字银行。GXBank表示，将为在其主帐户或应用程序的储蓄目标功能Pockets中进行储蓄的用户提供3%的年化日利率。而作为该银行机构的背景，据悉，GXBank是新加坡GXS Bank的子公司，而GXS Bank是Grab和 Singtel以及其他马来西亚投资者（包括郭氏集团）组成的财团的合资企业。

REDtone成为马来西亚的星链服务授权商：总部位于马来西亚的综合电信和数字基础设施服务提供商REDtone Digital Berhad（REDtone）本周宣布，已同SpaceX签署了授权经销商协议，以此在马来西亚各地提供基于Starlink（星链）卫星的高速互联网服务。据悉，REDtone目前正在协助马来西亚通信和多媒体委员会（MCMC）部署Starlink卫星服务，以连接全马来西亚的农村社区。根据声明，到2025年，马来西亚卫星市场的价值预计将达42亿美元，实现10.9%的复合年增长率。

报告称新加坡仍是蓝色经济生态的全球领导者：根据Startup Genome日前发布的的2023版《全球创业生态报告·气候科技版》报告，新加坡继续保持了其全球领先的“蓝色经济”生态系统的地位。据悉，在该报告中，蓝色经济被定义为涉及海洋、航海、以及沿海资源的经济活动，例如生产可持续海鲜和产生海洋可再生能源。基于这一定义，报告在排名中考虑了这些相关行业的创业动向和投资现状。其中，报告强调，在清洁科技排名中，新加坡的排名也跃升了18位，位居第8，是唯一进入前十名的亚洲生态区域。

投融资

投资分析平台Climate Alpha获得500万美元融资：Climate Alpha成立于2022年，主要通过旗下融合了气候模型、数据科学和空间金融技术的人工智能SaaS平台帮助房地产所有者和投资者分析气候变化对其投资组合的影响，并能指导客户将资本配置到具有气候适应能力的实物和金融资产当中。

具体而言，据介绍，Climate Alpha会通过行业标准气候模型、人口普查和经济数据等数据，为全球任何地区提供详细的物理气候风险数据（包括预测和评分）。并且Climate Alpha也进一步指出，在美国和加拿大等国家，它还能纳入能源网的可靠性和经济发展趋势方面的因素，而两个因素都可以抵消风险（更多国家也正在加入中）。该公司表示，其能够提供地区的未来经济和资产价值的预期增长与历史趋势的比较，以帮助投资者做出决策。

虾类养殖公司JALA获得1310万美元融资：JALA成立于2017年，主要为虾农提供全面的端到端解决方案来帮助简化虾类水产的养殖流程。据介绍，JALA的移动应用能够让养殖户能够实时记录、监控、分析其养虾场的活动。此外，其信用评分服务Jala Smartfarm和交易平台Jala Harvest也分别能够帮助虾农进行融资对接和虾类水产销售等方面的工作。

刚获得150万美元融资的Fr8Labs希望成为“物流界的Shopify”：Fr8Labs成立于2022年，其目标是希望通过云服务产品建立一个开放的生态系统，使货运代理能够利用其平台作为基础、以搭建“乐高积木”的方式来集成和管理多种物流技术应用程序（或者用Fr8Labs的说法，该公司是希望成为“物流界的 Shopify”）。

作为其解决方案的典型应用场景，据介绍，通过Fr8Labs的服务，货运代理在其平台上上传一份PDF格式的装运订单后，就能自动创建装运预订和其他所需工作流程、只需一步即可生成各种完整的单据，从而减少可能导致延误的人为失误。

观点&观察

印度和东南亚的气候科技行业市场规模有望在2030年达到3500亿美元：据风投机构Golden Gate Ventures和Venture East日前联合发布的一份调查报告预测，2023年期间，印度和东南亚气候科技行业的市场规模预计将为1020亿美元，并且这一数字有望在2030年时增长至3500亿美元，实现近20%的复合年增长率。报告指出，2022年，全球气候科技行业的投资规模为超700亿美元，上述两地在其中的占比为7%。不过，这一数字预计会在今年减少至362亿美元。

出海风险：什么是商标专用权质权？：知识产权质押融资乃企业活化无形资产、拓展融资渠道、增强创新能力的关键策略之一。为了协助企业提升商标质押融资效率、克服挑战、提高竞争力，并促进良好商业环境，我们详细介绍商标质权登记的基本概念以及办理流程的相关问题，旨在为申请者提供参考。

活动

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得益于深圳独特的创新生态和高效的制造能力，各类初创公司在此蓬勃发展，其不断涌现的颠覆和创新也在不断为自身乃至全球提供源源不绝的发展动力。本次深圳站活动，邀请到来自各行各业的企业及机构代表在这座创新典范城市汇聚一堂，为有志于登上国际舞台的创新企业提供了丰富的行业洞察和出海经验，进一步挖掘了企业出海的无限可能。