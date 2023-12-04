彭博社马克·古尔曼在最新一期“Power On”中谈到了苹果对 6G 技术的研发规划。同时，他在自己的 X 推文中直言，“忘记苹果的 5G 调制解调器吧，尽管它尚未被取消。苹果的 6G 研究正在升温。”

据古尔曼介绍，苹果公司在开发 5G 蜂窝调制解调器的同时，正将更多的注意力转向 6G。同时，他分析了导致苹果调制解调器芯片相关工作“一团糟”的原因：

苹果正抓紧时间完成调制解调器的研制工作，这样它就不需要（再次）与高通公司重新签订合同并购买元件。这两家公司多年来一直不和，苹果实在不想在 iPhone 这一重要部件上依赖高通公司。与此同时，进一步拖延也会被视为承认失败。

调制解调器的开发极其困难，需要在全球范围内进行测试。同时，调制解调器也是操作手机必不可少的部件。如果苹果的调制解调器上市后无法很好运行，这将是库克担任 CEO 期间最大的“Black eyes”（IT之家注：指被打的鼻青脸肿，眼圈发青）。

苹果之所以采取这样的战略，是因为将调制解调器引入公司内部将使苹果对技术有更多的控制权，并可能带来经济效益。但调制解调器与苹果的一些自产芯片（M 系列和 A 系列）不同，不可能带来性能上的大幅提升。这可能会给市场营销带来更大的挑战。

古尔曼还称，在研发首款 5G 调制解调器的同时，苹果公司还在不断招聘工程师来研发 6G。苹果对这项技术产生兴趣，最初可以追溯到 2021 年。但现在，苹果官网出现了一个非常具体的招聘信息：

作为蜂窝平台架构师，你将推动和协调 6G 参考架构的设计和建模。 需要开发一套合适的原型实施和参考架构模型，以便对候选技术和用例进行评估。 在这个岗位上，您将计划、推动并积极参与这些建模和原型设计活动。 您将与研发团队进行跨职能合作，提出、规划并实施模拟和实验，以评估 6G 候选技术！

不过，6G 相关标准预计最早要到 2030 年才能出台。

根据此前报道，韩国门户网站 Naver 博客上的新闻聚合账号“yeux1122”运营者称，与苹果公司 5G 调制解调器部门相关的供应链消息人士透露，该公司自主研发调制解调器的尝试迄今都没有成功，苹果公司正在结束这个持续多年的投资项目。

目前还无法确定该报道是否属实，但据华尔街日报 9 月份的报道，苹果公司自主研发调制解调器芯片的计划遇到了诸多困难，包括目标过于不切实际、对所涉及的挑战缺乏足够的了解、以及无法使用的原型产品等。