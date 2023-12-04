在全球多地饱受淡水短缺之苦的当下，阿姆斯特丹自由大学的亚历克斯·德弗里斯（Alex de Vries）进行的一项新研究指出，每一笔比特币交易平均耗水量足以填满一个后院游泳池，这一数字是典型信用卡刷卡交易所用水量的六百万倍。

研究指出，比特币之所以耗水如此之多，主要是因为其依赖的全球数百万计算机需要大量电力来运行和散热。2021 年，比特币的耗水量接近 1600 亿升，即 1600 吉升（GL），而 2023 年的耗水量预计将超过 2200 吉升。

比特币之所以使用如此多的水，主要是因为其依赖巨大的计算能力，而这又需要消耗大量电力。据剑桥大学数据，比特币的电力消耗仅略低于波兰全国的用电量。为了提供这些电力，燃气和燃煤发电厂需要使用水来冷却，而供应水力发电厂的水库也会因蒸发而损失大量水分。此外，还有一部分水被用于冷却全球数百万台处理比特币交易的计算机。

比特币核心的耗能过程是所谓的“比特币挖矿”。简单来说，矿工们通过在互联网上竞相解决数学方程来换取获得数字货币的机会，这意味着同一笔交易被多台强大且耗能的计算机重复处理。

如果改变比特币的运作方式，就可以大幅减少电力使用，从而显著降低水消耗。2022 年 9 月，加密货币以太坊就实现了这一转变，采用了“权益证明”系统，其电力使用量因此减少了 99% 以上。然而，这种转变可能并不容易实现，因为以太坊的管理相比比特币要集中得多。

该研究还指出，全球已有多达 30 亿人面临缺水问题，预计未来几十年这种情况将进一步恶化。