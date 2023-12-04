在不少使用英语的国家和地区比较盛行“小费”（tip）文化，顾客通常会向服务提供者支付小费来换取更佳的服务。一名博主 thebes 据此产生了一个有意思的想法：如果告诉 ChatGPT 它会得到小费，是否也能得到更好的服务呢？

近日，他在 X 平台发布了自己的实验结果。配图显示，在向 ChatGPT 提问之后，是否提供或提供不同金额的“小费”确实会对 ChatGPT 的表现产生影响。

“我不给小费”：回答字符数低于基准 2%

“我会给 20 美元小费”：回答字符数高于基准 6%

“我会给 200 美元小费”：回答字符数高于基准 11%

详细来看，该博主此次选取了 GPT-4-1106-Preview 进行测试，他向聊天机器人提供了“您能否使用 PyTorch 向我展示一个简单的 convnet 代码”的要求。

据称，回答字符数之所以变长，是因为 ChatGPT 提供了对问题更详细的说明，或者在答案中添加额外有关内容，而非单纯对所提的问题进行评论。

他表示，在承诺会“给 200 美元小费”之后，ChatGPT 自动添加了原始问题中并未提及的部分：有关使用 CUDA 进行训练的内容。