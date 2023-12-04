动点出海获悉，总部位于新加坡的保险科技初创公司Igloo已于近日宣布完成了3600万美元的Pre-C轮融资。融资后，Igloo的融资总额已达到超1亿美元。

据了解，这笔融资由法国投资巨头Eurazeo领投（通过旗下保险科技基金），现有投资者Openspace及La Maison参投。Igloo在一份声明中表示，这笔新资金将用于横向和纵向并购，以在印尼之外的东南亚地区扩大其保险中介许可。此外，Igloo透露，也计划在工程、商业、战略和以保险为聚焦点的垂直领域增加20%的员工。

Igloo由前Grab CTO Wei Zhu于2016年创立，公司的成立愿景是希望为东南亚居民带来人人都可以负担得起的保险服务。据介绍，Igloo的主要业务方向为帮助企业为其用户和合作伙伴提供保险解决方案，而该公司也声称是新加坡的首家全栈式保险科技公司。

在市场表现方面，据介绍，Igloo已在东南亚六个国家（新加坡、印尼、越南、菲律宾、泰国、马来西亚）同超过75个伙伴建立了合作关系，产品范围涉及消费金融、电商、物流等领域。此外，该公司也指出，目前，公司已促成了超5亿份保单（去年11月底的B轮融资时该数字为近3亿），并计划从2022年起将其总保费增加一倍。

作为本次的融资背景，Igloo在声明中表示，当前，亚洲保险市场充满了尚未开发的巨大潜力，并且尤其是对印尼、越南、菲律宾等新兴经济体而言。因此，该地区中的庞大且服务不足的潜在保险目标群体引起了投资者的重点关注。而展望未来，Igloo表示将继续扩张，并计划在明年实现盈利。