马斯克旗下的人工智能初创公司 xAI 上个月推出了其首款 AI 助手——Grok。马斯克表示，Grok 将直接包含在 X 的 Premium+ 订阅服务中，其访问权限将在未来一周左右慢慢向用户开放，而优先级取决于订阅时间。
当然，现有 X 用户可以每月花费 16 美元或每年 168 美元来进行订阅。
目前，受邀用户已经可以从 X 应用的左侧入口点击进入。从曝光的截图来看，Grok AI 聊天界面非常简洁。
如果受邀用户并未购买 Premium+ 订阅，会跳出“Get Grok with Premium+”的提示，推荐用户购买 Premium + 订阅。
马斯克认为，相比较 OpenAI 的 ChatGPT、谷歌的 Bard 和微软的 Bing Chat，Grok 最大的不同是存在幽默感。
马斯克表示，Grok 使用来自公开数据的数十亿个数据点进行训练，但是目前尚不清楚使用了哪些数据。此外，他还提到，Grok 将能够实时访问 X 平台，因此与其他生成式人工智能相比这是一个巨大的优势。
由于和 X 的关系，Grok 可能将成为最强的社交大语言模型 LLM 之一。特点如下：
- Grok 的 SuperPrompt 上下文窗口大小为 25000 个 Tokens；
- “实时”搜索引擎首先关注 X 以获取上下文；
- 知识库是 886.03 GB 的“The Pile”的变种以及整个 X 平台；
- 角色和回复更具幽默感；
- 将支持语音（也就是说可以语音通过 grok 发推）；
- API 计划中；
- 图像生成和图像识别计划中（发推时生成各种表情包？）；
- 音频识别计划中（语音转文字）；
- Grõk 的缩减版将可在特斯拉上使用本地计算能力运行；
- 高响应时间；
- 考虑到 X 是最好的突发新闻来源，Grok 可能也会成为最重要的实时新闻大语言模型。