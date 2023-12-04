马斯克旗下的人工智能初创公司 xAI 上个月推出了其首款 AI 助手——Grok。马斯克表示，Grok 将直接包含在 X 的 Premium+ 订阅服务中，其访问权限将在未来一周左右慢慢向用户开放，而优先级取决于订阅时间。

当然，现有 X 用户可以每月花费 16 美元或每年 168 美元来进行订阅。

目前，受邀用户已经可以从 X 应用的左侧入口点击进入。从曝光的截图来看，Grok AI 聊天界面非常简洁。

如果受邀用户并未购买 Premium+ 订阅，会跳出“Get Grok with Premium+”的提示，推荐用户购买 Premium + 订阅。

马斯克认为，相比较 OpenAI 的 ChatGPT、谷歌的 Bard 和微软的 Bing Chat，Grok 最大的不同是存在幽默感。

马斯克表示，Grok 使用来自公开数据的数十亿个数据点进行训练，但是目前尚不清楚使用了哪些数据。此外，他还提到，Grok 将能够实时访问 X 平台，因此与其他生成式人工智能相比这是一个巨大的优势。

由于和 X 的关系，Grok 可能将成为最强的社交大语言模型 LLM 之一。特点如下：