全球跨境支付网络 TerraPay 宣布与面向消费者和企业的跨境汇款服务提供商 Small World Money Transfer 达成战略合作伙伴关系。此次合作将重新定义塞内加尔的移动钱包服务，确保 Waves Wallet 账户持有人通过使用 Small World Money Transfer 直接收到来自欧盟和英国即时银行转账的汇款。此次合作的核心在于确认塞内加尔侨民在试图向国内汇款时遇到的重重障碍，因此客户希望出现更方便、更安全的选项。

Small World Money Transfer 北欧、非洲和亚洲董事总经理 Stanley Wachs 表示对此次合作充满期待，他说道：“我们荣幸宣布，随着 TerraPay 最新推出 WAVE 移动钱包，现在可以在塞内加尔所有主要的移动钱包设施上使用 Small World Money Transfer 的服务。”

他还表示：“我们的核心使命是为客户提供向亲朋好友汇款最节约成本的手段。通过不懈努力，我们已经为我们的客户提供了最方便、快捷和安全的服务。此次合作将使我们的客户向塞内加尔境内汇款更加便捷，选择也更多。”

TerraPay 欧洲-英国战略关系和销售经理 Miller Rodriguez 表示：“我们很荣幸与 Small World Money Transfer 合作。此次合作让我们在不断简化跨境汇款的道路上又迈出了新的一步。我们将一同为塞内加尔人民提供更加方便、用户友好以及无缝的汇款服务，将其与世界各地的亲朋紧密相连。利用该地区日益普及的移动钱包，我们致力于在改善跨境支付环境的同时促进金融包容性。”