奥迪再次改进了 RS Q e-tron：在第三次参加达喀尔拉力赛之前，这款拉力原型车配备了带有高压电池和能量转换器的开创性电动传动系统，在许多领域都获得了创新。

奥迪车手 Mattias Ekström/Emil Bergkvist、Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger 和 Carlos Sainz/Lucas Cruz 将于 2024 年 1 月受益于众多细节改进。这些改进使 RS Q e-tron更安全、更可靠、更舒适，重量更轻，团队的维护时间也更短。

2024 年 1 月，奥迪将携其低排放车辆第三次参加世界上最艰难的沙漠拉力赛。奥迪赛车运动部负责人 Rolf Michl 表示：“自 2022 年以来，我们的车手和副驾驶员在达喀尔拉力赛上取得了 6 个赛段胜利，并另外 22 次单日登上领奖台，这证明了 RS Q e-tron 的基本能力。” 。

奥迪 RS Q e-tron 是一款非常可靠的赛车，即使在最恶劣的条件下也是如此：所有三辆车都在 2022 年首次达喀尔拉力赛中冲过终点线。事实上，三辆车中有两辆未能在 2023 年完成比赛不是由于技术问题，而是由于事故。随着复杂传动系统技术的全面发展，奥迪运动可以在可靠性方面专注于细节。以前，穿透性的石头会卡在轮辋床、制动盘和立柱之间。在某些情况下，它们会造成相当大的损坏，并且需要多次耗时地更换车轮。用于立柱的新紧固元件可提供更大的间隙，以便更容易地扔出石头。与此同时，奥迪运动版从现在起将使用更坚固的轮圈。更坚固的侧壁还使控制轮胎供应商 BF Goodrich 的新一代轮胎不易受到损坏。