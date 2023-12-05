根据Canalys发布的预测报告，2022年全球智能手机市场经历大幅下滑12%后，2023年市场呈现初步的复苏迹象。尽管预计2023年出货量仍下降5%，但下跌趋势已有所放缓。今年，中东、非洲和拉丁美洲等地区将重拾增长，增幅分别为9%、3%和2%。Canalys预计，2023年智能手机出货量将达到11.3亿部，到2024年将增长4%，达11.7亿部。到2027年，将达到12.5亿部，2023-2027年将实现2.6%年复合增长率。

Canalys高级分析师朱嘉弢表示：“尽管市场仍然低于2017年高峰时期的20%以上，但智能手机行业正在摆脱最为艰难的阶段。好消息是，消费者正在赋予智能手机前所未有的价值。目前，智能手机的平均售价已超过440美元，而2017年仅为332美元。在关键的增长型市场，对于通过策略性推出新颖功能的厂商而言，盈利能力正在逐渐改善 。”

Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia表示：“2024年智能手机市场的反弹将得益于新兴市场，在这些市场中，智能手机仍然是连接性、娱乐和生产力的关键组成部分。2024年每三部智能手机中，就有一部出自亚太地区，而在2017年，这个比例只有五分之一。其中，印度、东南亚和南亚地区需求复苏，亚太地区 将以6%的速度增长。随着这些国家的宏观经济状况和消费者信心的稳定，将加速智能手机换机或升级频率。”

Canalys分析师Runar Bjørhovde强调道：“2024年，端侧AI技术对于推动高端智能手机的能力有限。Canalys预计，搭载能运行先进端侧AI模型芯片的智能手机的出货占比将不足5%。高端智能手机的增长已经趋缓，因为发达市场如西欧和美国的换机需求仍然疲软。疫情期间，这些市场的消费者已在资金充足的情况下换机。这些地区，真正的高端设备增长周期可能要等到2024-2025年，那时AI功能和用例变得足够引人注目时，才会激发升级需求。”

朱嘉弢补充道，“2024年，随着商业状况的改善，像荣耀、传音和小米等中国厂商将积极布局海外市场，而不是采取防守策略，尽管地缘政治的不确定性仍然存在，市场竞争将更加激烈 ，特别是高增长的新兴市场。在渠道、厂商和供应链中，乐观情绪仍在增长。”