根据Canalys发布的报告，2023 年第三季度，全球云基础设施服务支出达到 735 亿美元，同比增长 16%。第三季度的增长与上一季度保持一致，市场正在进入一个稳定阶段。企业削减 IT 支出对云服务市场的影响正在慢慢缓解。2023年第三季度，前三大云服务厂商，亚马逊云科技（AWS）、微软Azure和谷歌云，共同增长了20%，略高于整体市场，占总支出的65%。AWS 的表现与上一季度相同，微软Azure的增速则有所上升。而谷歌云在 2023 年第三季度的同比增长则有所下降。

得益于对AI日益增长的关注，云计算市场呈现出复苏的迹象

尽管企业客户依然在控制整体的IT支出，但云计算市场已开始展现复苏迹象，这在一定程度上得益于市场对AI的持续关注。虽然整体大环境仍在努力应对削减成本行为带来的影响，但头部云厂商本季度的表现却表明市场趋势正在发生转变。随着企业开始投资云计算以支持AI发展，对AI解决方案不断增长的需求正在逐步抵消降低的IT支出对市场的影响。

三大厂商推出以人工智能为重点的合作伙伴计划

微软正积极推动其AI产品的商业化，最近推出的 Microsoft Copilot 引起了客户和合作伙伴的广泛关注。展望未来，关于生成式AI的讨论将成为重要焦点，并成为渠道增长的关键驱动力。继 AWS 和微软在上季度推出以AI为重点的合作伙伴计划之后，谷歌云在第三季度推出了生成式AI 合作伙伴计划，旨在与伙伴合作，推动企业采用其AI解决方案，包括 Duet AI等。

Canalys副总裁Alex Smith表示：”生成式AI为渠道合作伙伴在新的业务增长领域，开拓了大量机会。头部云厂商及其合作伙伴可以通过识别对AI解决方案有需求的客户，同时加强他们自身的AI能力，以及提供全面的AI相关产品和服务组合，来抓住这一指数级的增长机遇，满足不断演变的需求。”

Canalys分析师章一表示：”除了利用生成式AI带来的新的商机，渠道合作伙伴还可以在内部整合生成式AI来提升生产力。要想在这个快速发展的环境中取得成功，渠道合作伙伴必须通过制定强有力的AI战略，以及投资战略性的AI合作伙伴关系来保持领先地位。”

AWS继续以31%的市场份额独占鳌头

亚马逊云科技(AWS)在2023年第三季度继续主导云基础设施服务市场，市场份额稳定在 31%，同比增长 12%，与上一季度持平，但仍低于整体市场。通过降低成本和提高效率的举措，AWS在2023年第三季度实现了实质性的利润改善。AWS宣布计划在韩国和马来西亚新建数据中心，以满足这些地区对云计算不断增长的需求。同时，为了应对越来越多的ISV通过AWS Marketplace加速交易的趋势，AWS对其Marketplace做出了调整。AWS承诺在未来几个月内加强AWS Marketplace和合作伙伴中心，以赋予合作伙伴更多使用AWS Marketplace加速销售的能力。

微软Azure反弹，市场份额达25%，增长率上升

第三季度，微软Azure以25%的市场份额稳居云基础设施服务市场第二位。在连续七个季度同比增长放缓之后，它的增长率有所回升，同比增长了29%。AI浪潮的影响显而易见——在9月份发布Windows版Microsoft Copilot后，云需求明显增加。2023年第三季度，微软的云订单积压量达到2120亿美元，增长18%，因此业务表现有望保持稳定。自8月起，合作伙伴已经能够使用新的Microsoft AI Cloud合作伙伴计划，该计划旨在支持合作伙伴将AI功能融入其公司内部的优势，并充分利用微软AI相关产品和Microsoft Azure提供的商业机会。

谷歌云市场份额达10%，增长低于预期

谷歌云在2023年第三季度的市场份额达到10%，同比增长24%，稳居云基础设施服务市场第三位。谷歌云的增长率低于预期，这也是近三年来谷歌云的增长率首次低于微软Azure。下滑的主要原因是企业削减IT成本措施的延迟影响。谷歌云强调其合作伙伴至上的愿景，突出强调谷歌云合作伙伴生态系统，尤其是在AI方面。它还承诺采用开放的方式进行生成AI开发，促进合作伙伴开发的AI模型与谷歌云平台的整合。