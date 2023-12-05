根据data.ai发布的最新数据，自 2022 年 11 月 30 日 ChatGPT 推出以来，其移动应用凭借相对高昂但颇具吸引力的月订阅费，已在全球赚取约 2840 万美元总用户支出。在 Google Play 发布后，应用第一周的下载量也创下记录——达到近 1800 万次。自那以后，尽管激增现象不在，iOS 和 Android 的下载量一直在缓慢上升，直到过去五周最终保持在 400 万以上。

以下为详细内容：

自 2022 年 11 月 30 日 ChatGPT 石破天惊问世以来，已经过去了近一年。尽管人工智能对我们来说并不陌生，但即使近年来语音助手数量激增，但普通用户在此之前其实并未真切体验过诸如 OpenAI 之类的新产品。

在推出 ChatGPT 六个月后，其本地移动版本在 iOS 平台上线，两个月后在 Google Play 上发布。随着这款聊天机器人迎来周年庆，其移动应用凭借相对高昂但颇具吸引力的月订阅费，已在全球赚取约 2840 万美元总用户支出。

ChatGPT Plus 是 ChatGPT 应用唯一的应用内购项，在美国以 19.99 美元月订阅费续费的方式出售。该价格高于大多数音乐和流媒体服务，但显而易见平台能为用户带来增值服务。应用增长显著时期通常来自 ChatGPT Plus 推出免费用户无法使用的新功能和内容的时候。

在 Google Play 发布后，应用第一周的下载量也创下记录——达到近 1800 万次。自那以后，尽管激增现象不在，iOS 和 Android 的下载量一直在缓慢上升，直到过去五周最终保持在 400 万以上。

自 ChatGPT iOS 版本发布近六个月以来，这款应用一直在下载量、用户支出和会话时长方面，牢牢占据榜单前三名的位置。

截至目前，ChatGPT 在总下载量方面击败众多强大的竞争对手，与其旗鼓相当的是排名第 2 的 Character AI ，这是一款更偏向娱乐/生活时尚的应用，专为那些希望与定制化 AI 角色交流的用户而设计，交流对象从名人到世界领袖，再到幻想和科幻角色等，应有尽有。迄今为止，印度市场占 ChatGPT 全球安装量 1.1 亿次的 18%，领先于美国市场的 17.5%。

ChatGPT 在累计用户支出方面表现强劲，位居第二，仅次于 Codeway 发行的 Ask AI，这款应用比 OpenAI 应用早几个月发布。与 ChatGPT 的高昂移动订阅费不同，Ask AI 通过低价应用内购买为用户提供高级功能，从试用一周开始，升级到一年，分为高级和顶级两级服务。

最后，总会话次数方面——即用户打开应用与聊天机器人对话的次数——ChatGPT 排名第 3，落后于 Chai 和 Character AI。这是因为这两款排名较高的应用均是让用户在多个人工智能聊天中与众多虚构人物互动，从而整体会话次数更高。随着 ChatGPT 正在通过基于特殊用途的 GPT 打造自己风格的多重人格聊天机器人，并用来帮助执行特定任务，这种状态会有所改变。

人工智能依旧方兴未艾，优质产品逐步面世，CharGPT 在其 iOS 平台发布一周年之际，表现突出，新增数千万安装量并提升收入。