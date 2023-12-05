Gravel是一家总部位于印尼的建筑科技初创公司。该公司日前宣布，已经筹集到了1400万美元融资。

根据声明，这些资金由New Enterprise Associates（本次为NEA在东南亚地区的首笔投资）、SMDV、East Ventures以及部分战略投资者提供。Gravel表示，将利用这笔资金推进其业务扩张——作为这一规划的背景，目前，Gravel仅覆盖印尼，但该公司也正计划进入国际市场。

Gravel于2019年推出，旗下拥有一款帮助用户与建筑工人联系对接的同名移动应用。据介绍，Gravel主要拥有Gravel Construction（日常所需的建筑工人雇佣服务）、Gravel Borongan（一次性合同施工服务）、Gravel Maintenance（房屋维修）、Gravel Material（建筑工具和材料订购）四大功能。

作为该公司创立的背景，据Gravel表示，现阶段，在住宅&工业建筑以及政府基础设施发展计划的推动下，印尼的建筑业正在快速增长。然而，如何找到熟练的建筑工人仍然是一个耗时的过程，而这往往会依赖于个人社交网络和招聘工作。因此，Gravel希望通过搭建一个能够更加轻松地找到所需工人的对接平台来改变这一现状。

据Gravel透露，当前，其平台上已拥有近170万名工人，且服务已被用于印尼20个地区中的6000多个项目，涉及大雅加达轻轨交通、雅加达国际体育场、Pelni医院、keong Man IMAX剧院等众多大型工程。此外，Gravel也指出，2020年至2022年间，平台的收入增长了45倍。