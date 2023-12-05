截至 2023 年 11 月 30 日，蔚来已在 5 个欧洲市场和全球 2,200 多个市场共建立了 30 个换电站（PSS）。今天。蔚来继续在欧洲扩展充电和电池交换服务，在瑞典马尔默和阿兰斯塔德开设了两个新的 PSS。这两款 PSS 均属于第三代，每天最多可进行 408 次交换，最多可存储 21 节电池。

蔚来目前在6个市场拥有总计2,217个换电站，已为蔚来用户提供了近3300万次电池更换。电池更换技术在所有市场的采用率不断提高，蔚来平均每天提供超过 60,000 次电池更换。在过去的两周里，蔚来迎来了其换电技术的两个新的主要合作伙伴：吉利控股和长安汽车。

蔚来广泛的欧洲 PSS 设施已经证明了如何快速且极其轻松地完成长途旅行，从汉堡到奥斯陆以及阿姆斯特丹到慕尼黑的整个旅程完全依赖于蔚来战略性定位的交换站。

蔚来已于2022年在匈牙利Biatorbágy建立了第一家欧洲工厂，涵盖换电站的组装和售后服务、欧洲电力运营培训以及蔚来动力产品的研发。2023年5月，蔚来宣布将第三方充电网络扩展到奥地利、比利时、法国、意大利、瑞士和英国等6个新的欧洲国家。至此，蔚来已覆盖欧洲11个国家主要运营商的充电桩总数达50万个，为所有欧洲用户提供更好的充电体验。

本周早些时候，中国领先的民营汽车科技集团浙江吉利控股集团（吉利）与蔚来控股（NIO）在杭州签署了电池更换战略合作协议。双方同意在电池标准、换电技术、换电网络拓展及运营、可换电模型开发、电池资产管理等方面开展全面合作。

随着政策的优惠和网络的不断扩大，换电正在被更多的电动汽车用户所接受。蔚来“可充、可换、可升级”的服务体系为私家车用户提供业界最佳的充电解决方案。凭借多年为商用车提供换电服务的经验，亿亿动力目前正在寻求扩大其在更多城市的业务。

双方将本着战略认同、共享、开放的原则，在现有业务基础上优势互补，在换电领域进行战略合作。根据协议，双方将通过“共投、共建、共享、合作”的模式，共同制定私家车和商用车两项换电标准，加快换电的发展和推广扩大换电运营规模，为不同需求的用户提供更加便捷、全面、安全的服务。双方将建立高效的电池资产管理机制，建设统一的换电运营中心，开发与彼此换电系统兼容的换电车辆。

此次合作符合新基建、新能源的发展方向，将进一步规范换电技术，扩大换电网络规模，加速汽车行业低碳转型。

该合作协议是继2023年11月21日长安汽车与蔚来汽车签署合作协议后，第二家加入蔚来换电技术的公司。长安汽车是中国四大汽车集团之一，生产业务遍及国内和全球，累计销量为到 2023 年 10 月产量将达到 2560 万台。

双方将共同推动可换电池标准制定、共建共享换电网络、开发可换汽车、建立高效的电池资产管理机制。