分析服务和解决方案提供商珀金埃尔默今日宣布成功收购生命科学创新解决方案开发企业Covaris。两家公司均由新山资本控股，交易条款未透露。

随着精准医学在个性化疾病治疗和预防方面蓬勃发展，Covaris凭借其下一代测序（NGS）能力，致力于高效、可重复和高通量的样品准备和数据分析，成为推动生命科学创新的理想合作伙伴。成立于1999年，总部位于马萨诸塞州沃本（Woburn, Massachusetts）的Covaris是全球生物制药、临床诊断和研究市场端到端解决方案的领先开发者和部署者，涵盖仪器、耗材和试剂。其解决方案致力于加速临床诊断、生物制药和研究市场的研究和药物发现进程。

珀金埃尔默首席执行官Dirk Bontridder表示：“Covaris具有明确的增长战略和领先技术，使我们能够深入拓展在诊断终端市场的生命科学组合。我们期待通过整合两家公司的资源开创更多商机，借助珀金埃尔默的全球影响力为Covaris带来更多商业机会。”

Covaris首席执行官Annemarie Watson表示： “加入珀金埃尔默，我们将迎来崭新篇章。珀金埃尔默在核心市场上具有强大影响力，这将使我们的技术能够覆盖更广泛的客户群，并在全球范围内扩展增长。我们公司的文化十分契合，我们的客户和员工都将受益于强大的研发资源和互补的解决方案能力。”

新山资本董事总经理Andre Moura表示：“珀金埃尔默和Covaris的合并将为两家公司的客户、员工和利益相关者带来巨大收益。Covaris现在将得到珀金埃尔默的全球资源和技术支持，继续其快速增长。Covaris在基因组学、转录组学和蛋白质组学领域的优势将为珀金埃尔默开辟全新增长路径。我们期待继续与管理团队携手，共同打造一个更强大的公司。”