阿布扎比投资办公室（以下简称ADIO）和FF宣布，FF将与阿联酋首都阿布扎比的智能驾驶汽车产业集群（SAVI）合作研发AI技术和高科技AI电动汽车，相关协议于第28届联合国气候变化大会（COP28）期间签署。

ADIO将与FF合作，寻求在阿布扎比建立区域总部、制造工厂和先进研发中心，专注于下一代电动车和AI技术，并拓展阿联酋资本市场的机会。ADIO还将调配资源，促进智能自动驾驶汽车解决方案和应用的开发。FF的阿布扎比研发中心将致力于加快AI和电动车在出行应用领域的创新步伐。

阿布扎比的SAVI产业集群以阿布扎比的工业基础为依托，利用已建成的空中走廊、公路基础设施和全球海港等交通优势，为阿联酋2050年电动车市占率达50%这一目标提供支持。集群内有学术机构、测试区、研发实验室、测试和认证设施、大型车间、机库、制造设施，并通过阿布扎比的全球物流网络进行连接。

此外，FF最近在中东发布了限量版FF 91 2.0 Futurist aiFalcon车型，该车型专为中东市场量身定制，预计于2024年交付。该款限量版车型配备“1-on-1高定私人AI”、Super AP 5G连接、赛车训练和高级身份识别等一系列专属功能。