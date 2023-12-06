据财联社报道，在今日举行的 2023 年超算创新应用大会上，国家超算广州中心联合广东联通、中移互联网、鹏城实验室、广东省公共资源交易联合会、广州交易集团、香港科大霍英东研究院、澳门中华创新科技发展促进会等 14 家单位正式启动粤港澳超算应用互联网建设，旨在共同打造国家级科技创新平台，支撑国家算力网络建设战略。

另据广州日报消息，5 月 22 日，在 2023 年大湾区科学论坛信息与通信分论坛上，国家高性能计算机工程技术研究中心副主任曹振南介绍了“超算互联网行动方案”。

该方案计划打造集应用、数据、算力服务于一体的超算互联网平台，以解决行业与区域算力分布不均问题，满足各行业应用对算力的持续增长需求，从而推动前沿科技创新与 AI 产业发展。曹振南期待通过“超算互联网平台”助力粤港澳大湾区产业发展，也希望借力湾区软件研发优势打造“超算应用商城”。

今年 1 月，广东省政协委员卢宇彤就曾建议，广东应建立长效机制，支持超算中心重大科技创新平台的建设和良性发展，形成多行业领域所需的算力资源聚集、应用软件聚集和技术服务能力聚集，构建粤港澳大湾区超算融合应用生态圈。

而早在 2018 年，粤港澳超算联盟在粤港澳高校联盟的支持下正式成立。联盟由粤港澳三地共九家高校联合发起，以发挥“天河二号”超算的创新驱动作用为宗旨，致力于深化粤港澳三地的超算应用交流，打造“粤港澳超算资源共享圈”。