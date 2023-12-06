苹果公司今天发布了 iOS 17.2 候选版本（RC）更新，为 iPhone 13/14 系列机型带来了 Qi2 无线充电支持。

无线充电联盟（WPC）今年 8 月公布了 Qi2 无线充电规范，为手持和移动设备带来更快的无线充电速度、通用性和兼容性。

Qi2 无线充电协议是 WPC 最新推出的无线充电标准，相比目前的 Qi 标准，Qi2 采用了磁功率分布图技术，号称可确保设备与充电器完美匹配，从而提高能效。Qi2 将支持业界开发出更快速的无线充电技术，同时确保充电过程始终安全，不会缩短电池寿命或损坏接收器。

Qi2 充电设备可以像现有 MagSafe 配件一样，使用磁铁对齐并进行更快地充电，苹果公司今年推出的 iPhone 15 系列机型率先添加了 Qi2 支持。

Qi2 充电器支持最高 15W，不过根据技术规格页面依然显示支持 7.5W 无线充电。

此外，预计苹果将于下周向所有用户推出 iOS 17.2 正式版更新，在此次更新中，苹果表示已解决了 iOS 17.1.1 版本中导致部分通用汽车（GM）车主的 iPhone 15 无法在车内进行无线充电的问题。

这已经是苹果第二次针对 iOS 17 版本中影响车载无线充电的问题进行修复。此前在 11 月初发布的 iOS 17.1.1 版本中，苹果已经提供了针对宝马车主无线充电和 NFC 问题的修复。