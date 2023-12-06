埃隆·马斯克旗下的人工智能初创公司 xAI 日前向美国证券监管机构提交文件，计划通过股权融资筹集高达 10 亿美元资金。根据周二的文件，该公司已经通过股权融资筹集了 1.347 亿美元，总融资额为 10 亿美元。

值得一提的是，文件中还有一行备注显示“就待出售部分，发行人已经签订了具有约束力且可执行的协议”。这意味着 xAI 有可能已经完成了 10 亿美元的融资目标。

今年以来，人工智能领域的筹资活动持续火热。继去年 OpenAI 推出广受欢迎的聊天机器人 ChatGPT，并从其战略合作伙伴微软公司获得 100 亿美元投资之后，AI 初创公司的融资成为亮点。然而，监管机构对该技术可能被用于传播错误信息的潜在风险表示担忧。

马斯克一直公开表示他计划构建更安全的人工智能。他在今年早些时候的 Twitter Spaces 活动中表示，xAI 将不会直接将道德规范编程进 AI，而是寻求创造一个“极度好奇”的 AI。

这位亿万富翁曾批评大型科技公司的 AI 产品充满了审查制度。今年 7 月他推出了 xAI，并称其为“追求最大真实的 AI”，以对抗 Google 的 Bard 和微软的必应 AI。

马斯克于 2015 年共同创立了 OpenAI，该公司推出的 ChatGPT 引发了全球对生成式 AI 技术的狂热，但他于 2018 年从 OpenAI 董事会辞职。

xAI 上个月推出了与 OpenAI 的 ChatGPT 竞争的聊天机器人“Grok”。马斯克在 11 月的一篇帖子中表示，这家人工智能初创公司将被整合进他的社交媒体平台 X，并且还将作为一个独立的应用提供。

xAI 的团队成员来自 Google 的 DeepMind、微软以及其他顶尖的 AI 研究公司，该公司于今年 7 月成立。