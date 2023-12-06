法国汽车制造商雷诺在新款雷诺 5 E-Tech电动汽车于 2 月份在日内瓦车展上首次亮相之前， 提供了该电动汽车量产版的首张图片 。

雷诺 5 E-Tech 电动车长度仅为 3.92m，完全是一辆城市汽车。这款全电动车型非常适合城市驾驶，在城外也能轻松自如，其 52kWh 电池使其续航里程可达 248 英里 (WLTP)。当订单开放时，该电池将是第一个可用的。

雷诺 5 E-Tech 电动汽车将是首款基于全新 AmpR Small 平台（以前称为 CMF-B EV）打造的车辆，专为真正的驾驶乐趣而设计。多连杆后悬架通常只出现在市场上较高端的车辆上，有助于提供出色的稳定性和抓地力。

还将提供一系列高度先进的技术。车内是雷诺的官方化身雷诺。这款下一代人性化副驾驶将提供数字化体验，让用户完全沉浸在雷诺的世界中，获得全新的驾驶和车载体验。雷诺 5 E-Tech 电动车配备双向车载充电器，将成为首款采用 V2G（车辆到电网）技术的量产车。在 Mobilize 的支持下，V2G技术允许雷诺 5 E-Tech electric 向电网供电。这项技术将使雷诺 5 E-Tech 电动驾驶员能够通过将电力卖回电网来节省充电费用并降低总体电费。

雷诺 5 E-Tech电动车定于 2024 年推出，为标志性雷诺 5 注入现代电动元素，将其带入未来。在正式发布之前，将发布几张预告图片，突出显示对其前身的明确认可。

R5 的前大灯是一个关键的设计特征，使前端一眼就能辨认出来。使它们与众不同的不仅是它们的形状，还有晶状体中心的标记，类似于人眼的瞳孔。这是对 1972 年广告“超级跑车历险记”的致敬，赋予了现代 R5 类似人类的表情。

在前端，历史车型引擎盖上的进气口已经消失。清楚地表明雷诺5 E-Tech电动属于电动汽车的世界，它已被充电指示灯所取代，当车辆充满电时形成标志性数字“5”。该指示器既是一项高科技功能，又实用又有趣，是具有人性化触感的无障碍界面的一个很好的例子，电池电量一目了然。

轮拱营造出更宽阔的姿态，赋予 R5 紧凑型汽车的外观，真正的公路风范。其图形设计凸显了独特且易于识别的个性，让人想起 R5 Turbo。垂直尾灯具有延伸侧板的功能。此功能可防止空气湍流，从而提高 R5 的空气动力学性能。

对于这次非常特别的发布，雷诺与阳狮咨询公司合作，举办了一场预告活动，该活动不仅在形式上而且在范围上都非常出色，因为它比官方发布提前了三个月。活动主题：“R5VOLUTION IS BACK”。

R5 于 1972 年推出，当时正值社会动荡，R5 以其革命性的汽车设计震撼了汽车行业。2024 年，雷诺将在不同的背景下开始另一场革命：能源转型、法国生产地点以及能源节制的需要。为了宣传即将到来的回归，它在整个欧洲开展了一场宣传活动。

该活动揭示了未来车辆外观设计的第一个标志性特征，从 5 标志开始。该标志有三种颜色可供选择，这也将出现在量产车型上：黄色、蓝色和绿色。