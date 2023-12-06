历经两个多月的起伏后，TikTok的印尼电商风波也即将迎来尾声。

据彭博社本周二援引知情人士消息表示，TikTok已同印尼超级巨头旗下电商业务子公司Tokopedia达成协议，将对后者进行投资，并就在线购物服务进行合作。

知情人士称，TikTok已在大体上同意在多个领域与Tokopedia合作，而非直接与其竞争。根据报道，二者的合作细节最早将于下周对外宣布。不过，知情人士也强调，尽管这两家公司已达成非正式协议，但该合作的最终细节也仍在敲定中，并有可能会在最终宣布前发生变动。

此外，消息人士还补充道，本次合作协议仍待印尼监管部门批准，而一旦无法通过，该协议也将因此落空。

作为此次合作传言的背景，上月晚些时候，彭博社同样援引知情人士消息指出，当时，TikTok正在同Tokopedia进行投资洽淡，以期在印尼“重启”其电商业务。消息人士称，两家公司很可能会达成合资的形式，并从此次合作中共同新建一家电商平台。

值得一提的是，在此消息传出的不久后，有印尼当地媒体基于印尼贸易副部长Jerry Sambuaga近期的一次活动发言表示，TikTok正在取得印尼的电商许可。并且Sambuaga也讲到，只要能够遵守印尼的法规和程序，TikTok可以自由地与任何（当地）电商平台合作。但该媒体的判断随后得到了印尼贸易部部长Zulkifli Hasan的否定，尽管Hasan并未进一步说明具体情况。

如笔者此前指出，在印尼针对社交媒体平台的电商服务禁令之前，印尼为TikTok电商服务TikTok Shop的重要市场地区，在其电商业务于去年达成的44亿美元GMV中提供了56%的份额。此外，有数据表示，同在禁令前，TikTok Shop在印尼运送的包裹量可达300万件/天。

根据相关数据估算，2022年期间，印尼电商市场的GMV份额达到580亿美元，而基于TikTok去年的表现，该平台在当地市场中也达到了4%左右的份额（TikTok Shop于2021年进入印尼市场）——据彭博社的一位分析人士预测，考虑到TikTok在印尼的1.25亿用户基数，这一份额有望提升到10%-15%。

目前，随着印尼数字化进程的进一步加快，有观点预测，到2025年，印尼电商市场的GMV有望从2023年的620亿美元增长至820亿美元，实现15%的复合年增长率。并且到2030年，这一数字最高有望达到1600亿美元。