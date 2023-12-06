近日，TÜV南德意志集团受软银机器人公司邀请拜访软银机器人东京总部，并就服务机器人以及工业机器人领域的全球市场准入方案进行交流。双方已达成战略合作协议，旨在深化多领域机器人产品的全球战略布局合作。

TÜV南德作为软银机器人最值得信赖的合作伙伴之一，曾为软银机器人Pepper、NAO仿人形系列机器人提供中国市场准入服务。2018年至今，为Whiz、Whiz i系列机器人持续提供欧美、亚太、中东、南非等市场准入服务，并多次为软银机器人解读新技术标准规范，规划机器人设备发展以及反馈市场动向信息。

根据此次的战略合作协议，TÜV南德将作为软银机器人首选的全球机器人产品的市场测试和认证合作伙伴，为其自主研发和投资的机器人及其附属产品，以及为软银机器人实体以投资、开发、制造或分销的形式参与的机器人产品提供全球市场准入及网络信息安全认证服务。

签约仪式中，软银机器人Dai Sakata先生对TÜV南德长期以来提供的技术支持表示感谢，“在多次的合作过程中，TÜV南德展现了其严谨的工作态度和专业的技术服务能力，增强了软银机器人与TÜV南德合作的信心。软银机器人拥有全球网络，并在全球范围内扩展业务，这需要TÜV南德的大力支持。软银机器人相信与TÜV南德的全面合作将有效提升产品设计、安全性、质量控制和流程管理，进一步扩大软银机器人海外品牌影响力。”

TÜV南德李太伟表示，“TÜV南德很高兴见证软银机器人近年来在机器人领域的迅速发展，也非常感谢软银机器人的信任，选择与TÜV南德携手拓展海外市场业务。在过去的五年中，TÜV南德与软银机器人多次开展项目合作并取得成功，这为今后更广泛、更深入的合作奠定了坚实的基础。TÜV南德将持续秉承’创享价值，激发信任’的企业理念，为软银机器人产品健康有序发展提供高品质的技术服务。在新科技的发展为人类带来便利的同时，最大限度消除不良影响及风险，共创可持续发展的未来。”