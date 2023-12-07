根据彭博社马克·古尔曼（Mark Gurman）的说法，为了提振下滑的 iPad 销量，苹果公司计划在 2024 年初对 iPad 产品线进行一次重大更新。苹果计划推出新款 iPad Air 和 iPad Pro，这两款产品都将有显著变化。

据报道，iPad Air 将首次像 iPad Pro 一样提供两种尺寸。较小的机型将继续采用 10.9 英寸的尺寸，但较大的机型将是 12.9 英寸，就像较大的 iPad Pro 一样。苹果的目标是在屏幕尺寸和价格之间提供更多的选择，12.9 英寸的 iPad Air 将比 12.9 英寸的 iPad Pro 更实惠。

古尔曼称，高配版本的新款 iPad Pro 将配备苹果今年早些时候推出的全新 M3 芯片。M3 芯片采用 3 纳米技术，与目前 iPad Pro 使用的 M2 芯片相比，图形性能将有显著提升。

苹果还将在 2024 年更新 iPad mini 和 iPad 机型，但目前还不清楚这些平板电脑是否会与 iPad Pro 和 iPad Air 同时更新。

在更新 iPad 的同时，苹果还计划推出新的 Apple Pencil 和新的妙控键盘，据悉新款妙控键盘将采用更坚固的铝制框架，这将使 iPad 更接近笔记本电脑。

新款 iPad Air 和 iPad Pro 机型及其配件预计将于明年 3 月底左右推出，这也是苹果计划发布 iOS 17.4 和 iPadOS 17.4 的时间，苹果可能会在 3 月份举行发布会来推出新设备。

此外，他还称苹果计划在 2024 年 3 月左右更新 MacBook Air，而新款 13 英寸和 15 英寸 MacBook Pro 机型则正在开发中。

古尔曼表示，苹果公司正在同时开发 macOS 14.3 和新款 MacBook Air，macOS 14.3 预计将在 1 月底至 2 月间进行更新，但新款 MacBook Air 可能在 3 月左右发货，与新款 iPad Pro 和 iPad Air 同时推出。