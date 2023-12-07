本田的电动汽车战略将在 2024 年消费电子展 (CES) 上变得更加清晰，届时本田将推出一款面向全球市场的新型电动汽车。与它展示的其他概念一样，第一张预告图似乎展示了一款非常引人注目的车辆，具有经典的楔形形状。

虽然我们还不知道这款新电动本田将被称为什么，但预告照片显示，它可能会遵循 2021 年在中国推出的 E:N电动本田概念车系列的设计语言。由直线和线条定义。锐利的折痕，该系列标志着 70 年代和 80 年代折纸设计美学的大胆回归。

我们知道该车型不会基于通用汽车的 Ultium 平台，因为本田最近以市场条件变化为由取消了与这家美国制造商的交易。不过，该概念车是本田将从现在到 2030 年推出的 30 款新型全电动汽车之一。

本田表示，其目标是到本十年末每年销售 200 万辆电动汽车，到 2040 年专门生产零排放汽车，并到 2050 年实现所有产品和企业活动的碳中和。

我们将于 2024 年 1 月 9 日星期二进一步了解本田的电动计划，届时本田首席执行官 Mibe Toshihiro Mibe 和执行副总裁 Shinji Aoyama 将在CES 2024上登台谈论这款新产品电动汽车。