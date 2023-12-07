随着年底的到来，各大新能源车的业绩也陆续出炉。通过各大品牌的销量，我们可以看到这个市场的趋势，依然充满了竞争和机遇，也有一定的压力。

阿维塔

阿维塔科技宣布，11月阿维塔11交付4080台，阿维塔12大定订单突破20000台，批量交付即将开启。同时，作为长安汽车全球化战略“海纳百川”计划的关键一步，长安汽车将全面导入DEEPAL（深蓝汽车）、AVATR（阿维塔）、NEVO（长安启源）三大数智化产品品牌。到2030年投放15款全新新能源产品，推动智能驾驶普及化，助力泰国30 30（三零三零）政策实现，促进泰国新能源汽车产业健康快速发展。此外，阿维塔11以及阿维塔12也迎来了在泰国市场的首秀。

深蓝汽车

深蓝汽车11月交付达成16157辆。同时，深蓝S7累计交付突破5万辆。在11月27日，长安深蓝品牌正式进入泰国市场，定名为DEEPAL，两款新车DEEPAL S07国内长安深蓝S7以及DEEPAL L07（长安深蓝SL03）完成亮相并上市。

上汽五菱

上汽通用五菱汽车官方宣布，11月五菱汽车新能源产品销量达到59372辆，环比增长66%。其中五菱缤果销量34573辆，环比增长19%，该车首次登陆印尼市场获得盲订订单2000余辆。五菱宏光MINIEV系列销量23518辆，其中第三代马卡龙车型销量达到18570量。

比亚迪

比亚迪官方公布11月销量数据，其共计销售301903辆，乘用车销售301378辆，同比增长31.1%。王朝网11月共销售136115辆，同比增长3.8%，其中秦家族和元家族销量均过4万，汉也突破2万。海洋网方面，11月共销售150903辆，海鸥和宋PLUS均突破4万，海豚也突破3.5万。目前，比亚迪已拥有11大研究院，全球累计申请专利超4万项，获得授权专利超2.8万项，推出刀片电池、DM-i超级混动、e平台3.0、CTB电池车身一体化、易四方、云辇系统、DMO超级混动越野平台等技术。

创维汽车

创维汽车2023年11月共交付3936台，海外出口1921台，1-11月累计销量同比增长48%，连续六个月实现销量3000台以上。 创维目前在售的主力车型有两款SUV，HT-i和EV6。

蔚来汽车

蔚来公布11月交付数据，共计交付新车15959台，同比增长12.6%，环比下跌0.7%。2023年销量数据中，7-8月迎来交付高峰，分别为20462和19329台，这一部分因素得益于全新ES6上市后销量的强劲表现，此后交付成绩有所回落。2023年1-11月，蔚来共交付新车142026台，同比增长33.1%，蔚来新车已累计交付431582台。

极狐汽车

数据显示，11月极狐新车交付量为3849辆，同比增长196%，环比增长23.88%，1-11月累计交付量21457辆。其中阿尔法T 11月销量环比增长41.72%，阿尔法S环比增长71%。

长城汽车

长城公布新能源乘用车11月销量为31170辆，同比增长142.32%。2023年1-11月累计销售231,730辆，同比增长91.94%。长城新能源乘用车销量实现了前三季度环比持续增长，连续8个月实现同比增长。

哪吒汽车

哪吒汽车公布11月交付数据，共计交付新车12506台，对比10月交付12085台的成绩基本持平，环比增长3.48%，截至2023年11月底，哪吒汽车累计交付370411台。

广汽埃安

广汽埃安公布11月销量数据，共计销售新车41567台，同比增长45%，环比增长0.15%。1-11月累计销量434056台，同比增长80%。

上汽汽车

上汽乘用车公布其11月新能源车销量为3.2万辆（含海外基地），同比和环比增长均超过10%。此前在2023广州车展上，上汽集团旗下全新纯电动敞篷跑车MG Cyberster正式上市，新车共计推出3款车型，售价31.98-35.98万元，该车上市前已收获超过1000张订单。此外，MG Cyberster传奇四驱红篷版也将于2024年3月开启预定。

小鹏汽车

小鹏汽车公布11月交付成绩，共交付新车20041台，同比增长245%，连续2个月月交付突破两万，再创单月交付新高。今年以来，小鹏汽车已连续10个月保持月交付正增长，截至11月末小鹏汽车2023年累计交付量达121486台，超2022年全年累计交付量。

极氪汽车

极氪公布11月交付数据，共计交付新车13104台，创造月度交付新高，环比增长0.2%，同比增长19%。目前极氪在售车型仍为001、X和009车型。从10月16日-12月31日，旗下全系车型开启限时购车、限时增购及置换等权益。

理想汽车

理想汽车公布2023年11月交付数据。2023年11月，理想汽车交付新车41030辆，同比增长172.9%。截至2023年11月30日，理想汽车全年累计交付325677辆，提前达成2023年30万辆销量目标。理想汽车董事长兼CEO李想表示，“凭借理想L系列三款车型，理想汽车连续两个月交付量超过四万辆，稳居中国新势力车企第一和中国豪华品牌第一，成为中国30万元以上SUV销量的绝对王者。理想L9、理想L8、理想L7三个车型累计交付量均已突破10万辆，在各自细分市场保持销量领先。11月，理想汽车提前达成全年目标，随着市场需求的增加，我们将继续挑战12月交付5万辆的目标，销售、供应、制造、交付等在内的能力建设都做好了充足的准备。”

零跑汽车

零跑汽车公布了其11月交付量为18508台，连续刷新交付量历史新高，同比增长130%。此前零跑董事长朱江明曾表示，在年底零跑一定会突破2万辆每月的销售目标，2024年零跑的目标是按30万辆至40万辆的销售计划来推进。此外，零跑C10将于2024年1月开启预售，1-2月实车到店，3月正式交付。新车定位中型SUV，是品牌旗下的首款全球化车型，并将继续推出增程/纯电双动力，并包含五座版、六座版。此外，未来两年，零跑还将推出5款全球化新品，并于欧洲、亚太、中东、美洲四大全球市场进行销售。

问界汽车

华为鸿蒙智行公布旗下的AITO问界系列车型销量数据。数据显示，11月AITO问界共交付新车18827辆，其中问界M7交付新车15242辆，累计交付超27000辆。为尽快将新车交付到用户手中，问界一直在提升交付能力，预计12月可交付新车23000辆，2024年起单月交付能力预计将达到30000辆。新款问界M7上市两个半月累计大定已突破10万辆，其中智驾版占比达60%，城区NCA选装率达75%，智能驾驶成为很多用户买车的重要考量，也进一步促进了智能驾驶的普及和发展。

上汽大众

上汽大众汽车公布纯电系列车型ID.家族的11月销量为1.56万辆，单月交付量再创新高。其中，ID.3的11月交付达到1.2万辆，已实现连续4个月环比增长，此外上汽大众ID.家族也迎来累计销量20万辆的里程碑。

总得来说，新能源车还有一定的市场空间，但随着年底和明年初燃油车的优惠力度加大，新能源车的出货速率将受到一定的压力。另外，随着新车型的不断增多，各大新能源车的同级别竞争将更加激烈。